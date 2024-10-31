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中職／古林睿煬確定提出旅外球員申請 待聯盟後續公告

中央社／ 芳台北31日電
統一獅隊投手古林睿煬。統一獅隊提供 中央通訊社
統一獅隊投手古林睿煬。統一獅隊提供 中央通訊社

中職統一獅強投古林睿煬有望旅日，包括火腿隊在內多支球隊有興趣，他的經紀公司今天表示，古林睿煬已經向獅隊提出旅外球員申請，並完成相關程序，後續等待聯盟公告。

24歲的古林睿煬自2018年季中以第1指名加入統一獅隊，近2年成為獅隊新生代本土王牌投手，並在今年滿3年年資、取得旅外球員資格，據了解有多支日本職棒球隊對古林睿煬有興趣，其中日本火腿鬥士隊最為積極。

古林睿煬的經紀公司今天表示，「我們已向球隊提出並完成相關程序，實際還是要等聯盟公告。」根據中職規章規定，欲行使該年度之旅外球員權利時，應於每年總冠軍賽結束日之隔日起算10個工作日內，以書面向所屬球團表達行使旅外球員之意願。

另外，聯盟於接獲球團同意選手行使旅外球員權利通知後，若於下午4時前收到應於當日公告，下午4時後收到於次一工作日公告。不過今天因為颱風康芮來襲台北市停班停課，公告日程因而延後。

在聯盟公告之後，獅隊與其他國外球團的交涉程序就會啟動，之前獅隊總教練林岳平受訪時曾表示，「我們會在背後輔助他往夢想去前進，現在是有機會了，相信球隊上下都會為此而努力。」

古林睿煬 日本火腿鬥士 統一獅

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