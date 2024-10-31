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中職／北捷也掌握流量密碼 啦啦隊李晧禎穿旗袍遊台北網驚艷

聯合新聞網／ 綜合報導
韓籍啦啦隊女神李晧禎(左)。 截圖自影片畫面
韓籍啦啦隊女神李晧禎(左)。 截圖自影片畫面

台北捷運昨天釋出形象短片，韓籍啦啦隊女神李晧禎穿著旗袍入鏡，網友們紛紛直呼李晧禎讓人驚艷。

「釜山女神」李晧禎去年11月加入啦啦隊Fubon Angels引發話題，她先為PLG職籃富邦勇士隊應援，每場比賽都成為場邊焦點，季後獲選啦啦隊新人王。中職開打後她也為富邦悍將隊應援，人氣居高不下，許多球迷稱呼她為「大哥」。

中職賽季結束後，職籃賽季開打，但李晧禎暫別Fubon Angels，回南韓跳職籃啦啦隊，明年是否會回悍將仍是未知數。

台北捷運頻道昨天釋出形象短片「國際旅客篇」，從影片中可見，身高171公分的李晧禎穿著旗袍，看起來相當優雅，網友們紛紛稱讚，「晧禎穿旗袍美到驚艷不已」、「晧禎穿旗袍很有古典美」、「晧禎好適合這種形象廣告」。

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