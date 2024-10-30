12強／戰日本有望對前隊友 張奕想用內角直球打招呼

備戰世界12強棒球賽，中華隊有位秘密情蒐武器，在日職打滾多年的張奕對於日本隊選手幾乎都認識，特別是曾同隊的紅林弘太郎，點出不能被高大體型迷惑，要注意他的技巧性打擊。

中華隊今天在台北大巨蛋進行實戰投打練習，這是張奕加入中華隊的第2次，他面對6名打者沒被敲安，還投出1次三振，張奕表示，比起首次實戰投打，今天更有抓到想要的感覺。

中華隊在預賽B組與日本隊同組，張奕表示對方選手幾乎都有看過，「有同隊的也有對決過。」其中與歐力士隊紅林弘太郎最熟悉，開玩笑說：「如果對到，可能先內角直球打個招呼。」

張奕對於高中畢業第2年就升上一軍的紅林弘太郎給予高評價，「不要看他很大隻，不只有長打，打擊也很有技巧，2好球後能夠往反方向攻擊。」如今已經是歐力士隊主戰游擊手的他，「在日本隊應該也會是主力。」

當然不止紅林，張奕認為日本隊所有打者都需要注意，自己對上每一隊都會燃起鬥志，「但對日本隊（鬥志）可能會更高一些。」

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