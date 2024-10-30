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12強／兄弟黃金二游首度中華隊搭擋 江坤宇談岳東華的安心感

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
備戰世界12強棒球賽，中華隊岳東華。記者陳正興／攝影
備戰世界12強棒球賽，中華隊岳東華。記者陳正興／攝影

今年的世界12強棒球賽，是中信兄弟「黃金二游」江坤宇、岳東華首次在中華隊攜手作戰，兩人都笑說「感覺像在母隊一樣」，唯一不同是岳東華可能要支援三壘，站在阿坤的另一邊依然有很大安心感。

岳東華上一次入選中華隊已經是2019年12強，而當年江坤宇才剛進職棒，到2023年這位游擊好手才在世界棒球經典賽亮相，而去年岳東華則未入選，兩人剛好錯過彼此。

回顧去年第一次入選成棒中華隊，江坤宇說：「難免比較緊張、生疏，有了上次經驗，這次知道自己該怎麼做。」岳東華上次12強還是小學弟，「這次不同，大家年齡相近，自己責任感也比較重。」

今年黃金二游擊首次在中華隊成行，江坤宇說：「有一起在場上的時候，默契上比較熟悉，有種安心感。」岳東華則說，有江坤宇在身邊，感覺很自然。

只不過今年中華隊二壘還有味全龍隊李凱威在，兩人剛好是金手套競爭對手，李凱威以些微分數勝出，岳東華說：「有跟他說恭喜，他是很穩定的選手，我比較隨性一點，風格不同。」

在中華隊兩位二壘手要繼續競爭，而江坤宇對於李凱威相對陌生一些，「在明星賽有搭配過，接下來就是靠練習去熟悉、適應，像是在二壘接球的位置，我們座位也在旁邊而已，有幫助培養默契。」

岳東華今天還接到支援三壘的任務，也透過練習加強訓練，熟悉三壘來球速度，岳東華說：「一開始聽到嚇一跳，因為太久沒守，我跟張政禹都比較是這樣（工具人）的功能。」

平時都是站在江坤宇的左手邊，到時岳東華有可能要站在右手邊，他笑說：「就是另一邊而已，有先跟他說好，過去4、5步的地方就交給他。」

備戰世界12強棒球賽，中華隊江坤宇。記者陳正興／攝影
備戰世界12強棒球賽，中華隊江坤宇。記者陳正興／攝影

世界棒球12強

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