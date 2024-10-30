中職／李雅英萬聖節打扮成酷洛米又甜又辣 網讚：史上最性感

韓籍啦啦隊女神李雅英今年加入富邦悍將隊後，引發許多話題。隨著萬聖節即將到來，她把自己打扮成三麗鷗角色酷洛米，展現可甜可辣一面。

李雅英擁有精緻臉蛋和迷人笑容，在球場上熱情應援的模樣，成為球迷進場看點之一，她的IG粉絲數也因此直線上升，目前已達108萬。棒球季結束後，她將重拾TPBL職籃桃園雲豹啦啦隊「電豹女」身分，繼續在台灣進行應援工作。

一年一度的萬聖節即將到來，李雅英也為粉絲送上禮物，她在IG分享多張美照，可見她打扮成酷洛米，綁著可愛雙丸子頭，服裝是黑色露肩上衣和粉色短裙，並搭配絲襪，第3張照片還戴上眼鏡，既可愛又不失性感。

造型曝光後，網友紛紛留言稱讚，「太好看了」、「感覺比原版還可愛」、「好可愛的風格」、「第一次對庫洛米心動到爆」、「雅英戴上眼鏡，成就史上最性感的酷洛米」。

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