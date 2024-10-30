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中職／旅外FA等球員行使後再公告 伍鐸正式適用「羅力條款」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊洋投伍鐸。本報資料照片
味全龍隊洋投伍鐸。本報資料照片

中華職棒今天公布符合行使自由球員資格名單，其中旅外自由球員資格則等待球員行使後再行公告，另外味全龍隊的伍鐸（Bryan Woodall）累計滿9年年資，經聯盟公告後正式適用「羅力條款」。

今年統一獅隊古林睿煬受到日職球隊密切關注，旅外有譜，不過中職今天並未公布旅外球員資格，原因是符合者人數眾多，待球員宣告行使後通知所屬球團，球團回報聯盟後才會進行公告。

根據中職規章，取得旅外球員資格之選手，欲行使該年度之旅外球員權利時，應於每年總冠軍賽結束日之隔日起算10個工作日內，以書面向所屬球團表達行使旅外球員之意願。

中職聯盟今天也公布，味全龍外國籍球員伍鐸，依聯盟規章第8章第6條與第9章第17條規定，取得不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格。

中職 味全龍 自由球員

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