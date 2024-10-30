中職／自由球員32人符合資格 雙「子」領23位A級衝擊市場

中華職棒今天公告符合自由球員（FA）資格的選手名單，總計32人，其中高國慶、潘威倫已經宣告引退，陳子豪、林泓育等23位A級球星受到矚目，詹子賢、許基宏年資雖僅8年，但因符合大學就讀4年以上，可提前「自由」。

中華職棒聯盟今天公布，累計達到9個球季的選手名單，分別為陳子豪(A)、黃鈞聲、高國慶、潘威倫、王鏡銘(A)、江承峰、胡金龍(A)、唐肇廷、陳韻文(A)、林泓育(A)、郭永維、林智平、余德龍、黃偉晟、梁家榮(A)、林承飛(A)、朱育賢(A)、郭嚴文(A)、王溢正(A)，其中陳鏞基(A)、王勝偉(A)、林智勝(A)、賴鴻誠(A)為再次取得自由球員資格。

另外符合累計達到8個球季選手名單中，大學就讀滿4年以上者可行使資格，包含謝榮豪、許基宏(A)、詹子賢(A)、林岱安(A)、林哲瑄(A)、高國麟(A)、李宗賢(A)、藍寅倫(A)、王躍霖(A)。

根據中職規章，取得自由球員資格之選手欲行使該年度之自由球員權利時，須於公告日後隔日起算7個工作日內以書面向所屬球團表達行使自由球員權利之意願。

而球員在宣告行使自由球員權利後，可以與包含原球團在內的任何球團進行交涉，若與其他球團簽約，則原球團可獲得全額轉隊費或是部分轉隊費及指定選手的補償。

根據中職規定，自由球員若在全隊薪資排名前12者屬於A級，13名以下則為B級，補償辦法則為A級球員全額轉隊費為年薪125％，或年薪75％加1名25人名單外球員，B級則為年薪75％。

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