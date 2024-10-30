快訊

雲端發票抽獎惹議…重複中獎4人遭疑是內部員工 台北國稅局急澄清

強颱康芮來勢洶洶 台東宣布今晚6點後停班停課

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

中職／自由球員32人符合資格 雙「子」領23位A級衝擊市場

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳子豪(左)與詹子賢*右)領銜本季自由球員市場！ 聯合報系資料照
陳子豪(左)與詹子賢*右)領銜本季自由球員市場！ 聯合報系資料照

中華職棒今天公告符合自由球員（FA）資格的選手名單，總計32人，其中高國慶、潘威倫已經宣告引退，陳子豪、林泓育等23位A級球星受到矚目，詹子賢、許基宏年資雖僅8年，但因符合大學就讀4年以上，可提前「自由」。

中華職棒聯盟今天公布，累計達到9個球季的選手名單，分別為陳子豪(A)、黃鈞聲、高國慶、潘威倫、王鏡銘(A)、江承峰、胡金龍(A)、唐肇廷、陳韻文(A)、林泓育(A)、郭永維、林智平、余德龍、黃偉晟、梁家榮(A)、林承飛(A)、朱育賢(A)、郭嚴文(A)、王溢正(A)，其中陳鏞基(A)、王勝偉(A)、林智勝(A)、賴鴻誠(A)為再次取得自由球員資格。

另外符合累計達到8個球季選手名單中，大學就讀滿4年以上者可行使資格，包含謝榮豪、許基宏(A)、詹子賢(A)、林岱安(A)、林哲瑄(A)、高國麟(A)、李宗賢(A)、藍寅倫(A)、王躍霖(A)。

根據中職規章，取得自由球員資格之選手欲行使該年度之自由球員權利時，須於公告日後隔日起算7個工作日內以書面向所屬球團表達行使自由球員權利之意願。

而球員在宣告行使自由球員權利後，可以與包含原球團在內的任何球團進行交涉，若與其他球團簽約，則原球團可獲得全額轉隊費或是部分轉隊費及指定選手的補償。

根據中職規定，自由球員若在全隊薪資排名前12者屬於A級，13名以下則為B級，補償辦法則為A級球員全額轉隊費為年薪125％，或年薪75％加1名25人名單外球員，B級則為年薪75％。

自由球員 許基宏 高國慶

延伸閱讀

中職／林智勝珍惜當球員時光 潘威倫引退獻花起雞皮疙瘩

中職／陳子豪一句日文引爆笑 感謝周董提點敲出超前轟

中職／神預言+神調度 平野惠一解釋藏陳子豪3場才先發原因

中職／陳子豪一棒送兄弟3勝1敗聽牌 奪冠率81.25%

相關新聞

中職／自由球員32人符合資格 雙「子」領23位A級衝擊市場

中華職棒今天公告符合自由球員（FA）資格的選手名單，總計23人，其中高國慶、潘威倫已經宣告引退，陳子豪、林泓育等22位A...

中職／旅外FA等球員行使後再公告 伍鐸正式適用「羅力條款」

中華職棒今天公布符合行使自由球員資格名單，其中旅外自由球員資格則等待球員行使後再行公告，另外味全龍隊的伍鐸（Bryan ...

李多慧效應？2024中職話題啦啦隊Top 10 引爆台式應援變革

9位韓國啦啦隊員加入應援，造成討論度大洗牌？台灣啦啦隊生態的風格對決與變化，更成為吸引球迷進場觀賽的動力之一。

影／中職兄弟封王兌現承諾 洪孟楷、謝龍介發珍奶、雞排

為慶祝中信兄弟2024年中華職棒封王，立委洪孟楷、謝龍介中午在立法院群賢樓外，發放100份雞排和100杯珍奶兌現承諾。

中職／雄鷹4名球員參加西武獅秋訓 期待曾子祐打下更細膩基礎

台鋼雄鷹隊投手曾奕翔、張誠恩、內野手曾子祐、黃劼希今天出發赴日，參加日本職棒西武獅秋訓，首席兼內野守備教練鄧蒔陽、投手統...

中職／頒獎典禮11月4日登場 開放288席球迷進場 29日開賣

中華職棒頒獎典禮將於11月4日在台北萬豪酒店舉辦，並邀請八角塔男聲合唱團擔任開場演唱。今年的頒獎典禮同樣開放球迷購票進場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。