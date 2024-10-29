中職／雄鷹4名球員參加西武獅秋訓 期待曾子祐打下更細膩基礎
台鋼雄鷹隊投手曾奕翔、張誠恩、內野手曾子祐、黃劼希今天出發赴日，參加日本職棒西武獅秋訓，首席兼內野守備教練鄧蒔陽、投手統籌教練横田久則、二軍助理投手教練福永春吾，以及1名防護員、1名翻譯，台鋼雄鷹一行9人啟程前往日本，進行為期3周的海外訓練。
曾子祐本季擔任先發游擊手、開路先鋒，出賽115場揮出105支安打、4轟、13盜，亮眼成績入圍年度最佳新人獎；黃劼希出賽44場有26支安打，趕在例行賽最終戰敲出生涯首轟。
兩名新生代投手曾奕翔、張誠恩雖然尚未有過一軍出賽紀錄，但潛力深受教練團期待，左投曾奕翔本季在二軍11場登板（6場先發），共投30局、防禦率5.70；張誠恩棄打從投，9月登上二軍賽場投手丘，出賽7場共投8.2局未失分，送出6次三振，最快球速達150公里。
西武隊由新任監督西口文也帶領，預計10月30日至11月18日展開秋訓，分為宮崎縣日南市、埼玉縣所沢市。台鋼雄鷹團隊即將前往宮崎縣日南市與西武獅會合，期待與西武新體制進行交流，學習、吸取國際化以及更多元棒球觀念與技術，也為投、打、守各方面打下更細膩、更穩固基礎。
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