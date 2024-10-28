中職／頒獎典禮11月4日登場 開放288席球迷進場29日開賣
中華職棒頒獎典禮將於11月4日在台北萬豪酒店舉辦，並邀請八角塔男聲合唱團擔任開場演唱。今年的頒獎典禮同樣開放球迷購票進場，VIP限量288席1800元福袋套票，29日中午12點在ibon售票系統開賣，邀請球迷見證選手得獎的重要時刻。
中華職棒35年成功「再創顛峰」，六隊爭霸增添比賽看點，台北大巨蛋啟用讓觀眾人數再提升，聯盟感謝六球團所有教練和選手展現拚戰精神，也感謝各界的大力支持，讓中華職棒35年順利落幕。
頒獎典禮開放球迷共同參與，推出VIP限量288席1800元福袋套票，除了入場資格外，還有機會抽中TEAM TAIWAN球員版實戰球衣、絕版未裁切球員卡、2024球季實戰用球、簽名小物等多項精選商品的隨機挑選內容商品包，10月29日中午12時起於ibon售票系統開放購票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言