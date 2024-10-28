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中職／頒獎典禮11月4日登場 開放288席球迷進場29日開賣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒頒獎典禮將於11月4日舉辦，開放球迷購票進場。圖／中華職棒提供
中華職棒頒獎典禮將於11月4日舉辦，開放球迷購票進場。圖／中華職棒提供

中華職棒頒獎典禮將於11月4日在台北萬豪酒店舉辦，並邀請八角塔男聲合唱團擔任開場演唱。今年的頒獎典禮同樣開放球迷購票進場，VIP限量288席1800元福袋套票，29日中午12點在ibon售票系統開賣，邀請球迷見證選手得獎的重要時刻。

中華職棒35年成功「再創顛峰」，六隊爭霸增添比賽看點，台北大巨蛋啟用讓觀眾人數再提升，聯盟感謝六球團所有教練和選手展現拚戰精神，也感謝各界的大力支持，讓中華職棒35年順利落幕。

頒獎典禮開放球迷共同參與，推出VIP限量288席1800元福袋套票，除了入場資格外，還有機會抽中TEAM TAIWAN球員版實戰球衣、絕版未裁切球員卡、2024球季實戰用球、簽名小物等多項精選商品的隨機挑選內容商品包，10月29日中午12時起於ibon售票系統開放購票。

中華職棒

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