影／棒球12強賽 曾豪駒盼老中青組成能經驗傳承 豐富中華隊人才
備戰世界棒球12強賽的中華隊，下午在台北大巨蛋展開第二階段集訓，總教練曾豪駒受訪表示，這屆中華隊陣容由老中青球員組成，而學長要扮演傳承的角色，也希望球員能在這次比賽中吸取寶貴經驗，為往後台灣棒球的人才庫挹注更廣的人選。
中華隊除部分旅外球員尚未報到外，本土球員下午全數在大巨蛋練球，曾豪駒表示，中華隊最終名單將在十一日確定，這陣子會持續透過熱身賽觀察選手的狀況。
曾豪駒指出，能打進世界12強棒球賽的各隊，都具有一定的實力，而中華隊則會專注當下，打好每一場比賽，並不會設下特定目標。他也認為，這次中華隊能在大巨蛋主場及大批球迷加油聲中比賽，是很幸福的事情。
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