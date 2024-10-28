12強賽／投手定位大致有譜 林昱珉29日報到全員到齊

中華隊備戰世界棒球12強賽，今天在台北大巨蛋展開第二階段集訓，唯一尚未報到的選手林昱珉將在明天加入，總教練曾豪駒談投手安排，每場由誰「先投」已經大致有譜，但也須視戰局發展調整。

中華隊在首波異動之後，陣容失去其中一位王牌投手古林睿煬，曾豪駒透露，總冠軍賽期間有持續關注他的背部傷勢，原本一度表達可能還是可以打，最終仍確定無法參戰，「是很可惜。」至於旅美投手潘文輝，則是稍早幾天收到消息，往返確認後確定無法加入。

中華隊從14投減為13投，曾豪駒說投手定位和各自母隊不會有太大落差，「因應個人能力去安排場上作戰。」他表示，今天會再與投手教練討論定位，「但短期盃賽無法預測，還是要視戰局去改變、調整。」

中華隊今天26名選手參與練球，除了林昱珉將在明天報到外，李凱威今天請假一天。 中華隊今天在台北大巨蛋展開第二階段集訓。記者侯永全／攝影

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