韓職／李珠珢公布最新近況！清純黑髮變成亮麗金髮網驚豔

原韓職起亞虎啦啦隊女神李珠珢因精緻臉蛋，加上洗腦三振舞，在台韓兩地獲得極大關注，今年7月底她曾來台與中職富邦悍將隊交流，此後轉戰台灣傳聞不斷。昨天她在IG分享新髮色，從清純黑髮變成亮麗金髮，令許多粉絲感到驚喜。

李珠珢9月因病請假，之後就就沒有現身球場，還將經紀公司「apex」從IG簡介中移除。另外，起亞虎目前正在與三星獅隊進行韓國大賽，她都沒有現身應援，韓國論壇也紛紛猜測她真的會轉戰台灣。

李珠珢未正面回應過來台發展的可能性，昨天她久違在IG限動分享近況，畫面可見她不再頂著過去的黑色長髮，而是換成亮眼金髮，搭配兔耳及雪餅濾鏡，模樣相當可愛。

李珠珢。 截圖自李珠珢IG

髮型師也分享短片，感謝李珠珢來訪。影片曝光後，網友們紛紛稱讚，「好漂亮」、「非常適合」、「新造型顏色看起來不錯」。

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