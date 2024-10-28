12強賽／黃恩賜記憶中的12強 想到噁心的郭俊麟

中信兄弟隊投手黃恩賜遞補進入世界棒球12強中華隊，透露是在總冠軍賽前收到徵詢，「機會難得，教練團給我這個機會，我就回覆，我就打吧！」

中華隊近日選手名單異動，黃恩賜遞補進入中華隊，這也是他打職棒後首度當選國手。

總冠軍賽前接到徵詢，他說當下第一反應是問人選還有誰，「王葛格（王建民）說彥青」。黃恩賜說機會難得，自己也希望可以參與。

確定進入中華隊，黃恩賜想法很多，進職棒的中華隊是所有棒球人的夢想，今年從一軍復出到拚進國家隊，是很美好的一個過程，希望接下來12強賽會是一段對自己很好的經驗和經歷。

印象中的12強賽，黃恩賜想到2015年，「郭俊麟變化球太噁心。現場看有毛毛的感覺，起雞皮疙瘩。」如今自己進入國家隊，他笑說很不可思議，還沒有實感，或許比賽那天會更進入那個情境。

黃恩賜在總冠軍賽僅在第一場亮相，後續未再出賽，他也澄清身體並無狀況，「是我們牛棚很強，沒有任何狀況。」 黃恩賜。記者侯永全／攝影

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