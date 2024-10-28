快訊

京華城案延押「第一人」 應曉薇涉收賄再羈押2月

圈地萬聖節？上海街頭嚴查「奇裝異服」管制民眾扮裝過節

一直叫她脫衣服！桃園女童街頭遭強擄 關鍵證人還原救人現場

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／黃恩賜記憶中的12強 想到噁心的郭俊麟

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
黃恩賜。記者侯永全／攝影
黃恩賜。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊投手黃恩賜遞補進入世界棒球12強中華隊，透露是在總冠軍賽前收到徵詢，「機會難得，教練團給我這個機會，我就回覆，我就打吧！」

中華隊近日選手名單異動，黃恩賜遞補進入中華隊，這也是他打職棒後首度當選國手。

總冠軍賽前接到徵詢，他說當下第一反應是問人選還有誰，「王葛格（王建民）說彥青」。黃恩賜說機會難得，自己也希望可以參與。

確定進入中華隊，黃恩賜想法很多，進職棒的中華隊是所有棒球人的夢想，今年從一軍復出到拚進國家隊，是很美好的一個過程，希望接下來12強賽會是一段對自己很好的經驗和經歷。

印象中的12強賽，黃恩賜想到2015年，「郭俊麟變化球太噁心。現場看有毛毛的感覺，起雞皮疙瘩。」如今自己進入國家隊，他笑說很不可思議，還沒有實感，或許比賽那天會更進入那個情境。

黃恩賜在總冠軍賽僅在第一場亮相，後續未再出賽，他也澄清身體並無狀況，「是我們牛棚很強，沒有任何狀況。」

黃恩賜。記者侯永全／攝影
黃恩賜。記者侯永全／攝影

世界棒球12強 中華隊 黃恩賜

延伸閱讀

12強賽／看到來電人心裡有底 曾頌恩回憶15年看12強激勵職棒夢

12強賽／選手名單1111最終定案 林安可腳跟傷情表達OK

12強賽／遞補人選聯繫過陳偉殷 曾總：球季後已關機

12強賽／古林睿煬退隊！中華隊3投換2投+曾頌恩遞補

相關新聞

12強賽／選手名單1111最終定案 林安可腳跟傷情表達OK

世界棒球12強賽中華隊28人名單換將，總教練曾豪駒今天解釋遞補人選考量，3投更換2投1野是隊形上考量，13名投手應該足夠...

12強賽／投手定位大致有譜 林昱珉29日報到全員到齊

中華隊備戰世界棒球12強賽，今天在台北大巨蛋展開第二階段集訓，唯一尚未報到的選手林昱珉將在明天加入，總教練曾豪駒談投手安...

韓職／李珠珢公布最新近況！清純黑髮變成亮麗金髮網驚豔

原韓職起亞虎啦啦隊女神李珠珢因精緻臉蛋，加上洗腦三振舞，在台韓兩地獲得極大關注，今年7月底她曾來台與中職富邦悍將隊交流，此後轉戰台灣傳聞不斷。昨天她在IG分享新髮色，從清純黑髮變成亮麗金髮，令許多粉絲

12強賽／黃恩賜記憶中的12強 想到噁心的郭俊麟

中信兄弟隊投手黃恩賜遞補進入世界棒球12強中華隊，透露是在總冠軍賽前收到徵詢，「機會難得，教練團給我這個機會，我就回覆，...

12強賽／看到來電人心裡有底 曾頌恩回憶15年看12強激勵職棒夢

中信兄弟隊「魚住」曾頌恩遞補進入世界12強棒球賽，他還原總冠軍賽第5戰前接到通知電話，確定遞補後，心情緊張又興奮，笑說：...

12強賽／遞補人選聯繫過陳偉殷 曾總：球季後已關機

世界棒球12強賽中華隊28人名單換將，初版名單中3位投手退出，加入2投1野，總教練曾豪駒今天解釋遞補人選考量，也被問到過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。