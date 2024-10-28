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12強賽／看到來電人心裡有底 曾頌恩回憶15年看12強激勵職棒夢
中信兄弟隊「魚住」曾頌恩遞補進入世界12強棒球賽，他還原總冠軍賽第5戰前接到通知電話，確定遞補後，心情緊張又興奮，笑說：「這是從小到大的夢想，小時候就是看現在教練團這些人打球。」
曾頌恩在台灣大賽5戰都有安打，累積21打數敲出11安打，包括2發全壘打、1支二壘打、8支一壘打，打擊率高達5成24，獲選系列賽MVP，也憑藉總冠軍賽的火燙手感獲得中華隊教練團青睞，遞補進入12強代表隊。
曾頌恩透露，是在總冠軍賽第五戰之前接到台鋼雄鷹隊副領隊楊士霈的電話，他在這次擔任中華隊統籌經理，看到來電人大概就知道來意，「只是不知道是不是確定遞補。」
「他說，總教練希望我進中華隊為球隊貢獻，我是說我有意願、也不排斥。」曾頌恩說，第一次遇到一級賽事國手徵詢，也不確定該怎麼回覆，「我是說還是要先請他們問問看球隊，如果球隊同意，我沒有意見。」
他笑說，當下是覺得總冠軍賽比較重要，先專注在場上。事後想想，開始興奮起來，他回想2015年透過轉播看12強賽，看到郭俊麟的好投，「國中會有不想打球的時候，但看著比賽，鼓勵自己更努力一點，看可不可以打到職棒。」
曾頌恩說，比較想碰到的對手是日本隊，程度強，加上聽說派來的也都是日本年輕強投，很希望可以對戰看看。
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