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12強賽／選手名單1111最終定案 林安可腳跟傷情表達OK
世界棒球12強賽中華隊28人名單換將，總教練曾豪駒今天解釋遞補人選考量，3投更換2投1野是隊形上考量，13名投手應該足夠。
中華隊在10月7日正式亮牌28人名單，但後續遭遇傷兵、疲勞問題，上周決定異動，潘文輝、古林睿煬、邱浩鈞3位投手退出，其中潘文輝的傷情最早出現，教練團已掌握一段時間，反覆確認後確定必須辭退，獅隊雙投則是在台灣大賽碰到狀況，也讓教練團必須加速尋覓遞補人選，最終補進黃恩賜、郭俊麟、曾頌恩。
曾豪駒指出，曾頌恩是一直有在觀察的選手，表現有目共睹；郭俊麟在總冠軍賽表現出色，國際賽經驗也相當豐富；黃恩賜則是賽季後面的出賽漸入佳境，因此進入教練團視線中。
以3名投手更換2投1野，曾豪駒表示，過程中有些身體突發狀況無法控制，最後陣型選擇上思考怎麼讓隊形更完整，「目前看來投手量還可以，會再持續觀察。」
曾豪駒表示，選手名單最後定案是11月11日，若真有需要遞補，已有預備名單，但也不希望再有傷兵出現。備受關注的林安可腳跟傷情，這幾天選手本人表達都是OK。
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