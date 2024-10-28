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12強賽／遞補人選聯繫過陳偉殷 曾總：球季後已關機

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳偉殷。圖／廖廷儀提供
陳偉殷。圖／廖廷儀提供

世界棒球12強賽中華隊28人名單換將，初版名單中3位投手退出，加入2投1野，總教練曾豪駒今天解釋遞補人選考量，也被問到過程中是否再次考慮過陳偉殷，曾總證實確實聯繫過，但陳偉殷在球季結束後已經關機，準備上來不及。

中華隊在10月7日正式亮牌28人名單，但後續遭遇傷兵、疲勞問題，在上周決定異動，潘文輝、古林睿煬、邱浩鈞3位投手退出，其中潘文輝的傷情最早出現，教練團已掌握一段時間，獅隊雙投則是在台灣大賽碰到狀況，也讓教練團必須加速尋覓遞補人選，最終補進黃恩賜、郭俊麟、曾頌恩。

資深左投陳偉殷曾主動表態有意參戰12強，但當初圈選28人名單時教練團考量投手型態、角色後並未挑選，是否在這波考慮遞補的名單裡？

曾豪駒坦言，確實有再次思考過，也與選手本人聯繫，「但選手是表達已經停機了，準備上可能來不及。」曾總也表達期待，或許陳偉殷在經典賽資格賽有機會再為中華隊助拳。

中華隊 潘文輝 陳偉殷

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