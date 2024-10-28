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中職／12名球員前進澳職交流 預告俠盜隊將辦「台灣日」

中央社／ 台北28日電
中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作，由中職聯盟負責球員交通、住宿費用，六隊球團推薦各2位選手出征澳職參賽。圖／中華職棒提供 陳宛晶
中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作，由中職聯盟負責球員交通、住宿費用，六隊球團推薦各2位選手出征澳職參賽。圖／中華職棒提供 陳宛晶

中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作，中職6隊各推薦2名球員參賽，共12名球員分兩梯次出發參與澳職例行賽，也預告明年1月18日將合作舉辦「台灣日」。

中華職棒今天發布新聞稿表示，與澳洲職棒布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits）合作，由中職負責球員交通、住宿費用，送12名球員參與澳職例行賽，盼球員增進自我，為新賽季做足準備。

第1梯次球員預計11月4日出發，6名球員分別為中信兄弟投手王奕凱、統一7-ELEVEn獅隊投手林子崴、樂天桃猿野手林耀煌、味全龍投手趙璟榮、富邦悍將野手蔡佳諺、台鋼雄鷹野手林家鋐，參與期間至12月5日。

第2梯次球員將於12月17日出發，球員名單為中信兄弟野手楊祥禾、統一7-ELEVEn獅隊投手姚杰宏、樂天桃猿投手林華偉、味全龍捕手林辰勳、富邦悍將野手王苡丞、台鋼雄鷹投手謝葆錡，參與期間至明年1月19日。此梯次球員，若俠盜隊最終有打進季後賽，必須完整參與至多2週的季後賽才能離隊。

中華職棒與澳洲職棒合作，為加強中職潛力球員的實戰經驗，聯盟也配有隨行翻譯和防護員，讓球員在異鄉打拚的同時，還能感受到台灣的全力支援。

此外，明年1月18日將和布里斯本俠盜隊舉辦「台灣日」，讓澳洲球迷透過台灣日認識台灣，也藉以加深台澳關係，期待不管在棒球運動或其他領域都能有更多合作機會，達成台澳雙方的深層交流。

中職 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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