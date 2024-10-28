電競棒球／台灣選手Dashu勇闖4強 歸功親友團情蒐

電競棒球12強A組預賽在美國舉行，台灣電競選手Dashu今天成功出線，搶下超級循環賽門票、躋身4強之列，他自評籤運不錯，並歸功於親友團幫忙情蒐。

電競棒球12強賽預賽分為A、B兩組，每組共有6名選手、爭取兩張前往超級循環賽（Super Round）的資格，除了9月勇奪台北資格賽冠軍的CMWANG（王嘉銘）、亞軍的SHE SHE（佘文甫）代表台灣征戰B組預賽外，Dashu（張天曜）也順利獲得外卡資格，前往美國征戰A組預賽。

在第1天的分組循環賽，張天曜與其餘2名選手戰績皆為1勝1負，不過在比較得失分後，以龍頭之姿直接挺進攸關晉級關鍵戰役，今天在台灣時間凌晨面對Jon's Copyright，張天曜前2局即灌進5分，奠定勝基，最後以8比1獲勝，成為首名晉級超級循環賽的選手。

張天曜接受中央社採訪時透露，昨天比較緊張，不過他自評籤運還不錯，尤其沒有與墨西哥資格賽冠軍的強敵Ben Zen同組，因此就覺得有機會晉級，加上在台灣好友們包含資深玩家Hazuremon（尤瑋鍾）、DoubleBass（許博堯）等人也幫忙「情蒐」，讓他充分準備應戰，「所以今天贏得比賽還滿平靜的。」

張天曜觀察美國選手都很有個人風格，而且年輕極具潛力，「看得出來他們打得很開心、享受在比賽中，像是Jon's Copyright就有一套自己的見解。」同時張天曜也建議主辦單位，或許可以考慮關閉球員的心情系統，否則對比賽公平性會有一定程度影響。

計畫帶著妻子一同前往東京參加超級循環賽，本業是工程師的張天曜笑說，又要煩惱跟公司請假。而電競棒球12強B組預賽將於11月2、3日在新北電競基地登場，張天曜期望兩名台灣選手CMWANG、SHE SHE也能一起攜手晉級。

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