中職／聯盟出錢！6隊12選手澳職實戰練功 悍將王苡丞也在列

中華職棒聯盟今天公布，與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作，由中職聯盟負責球員交通、住宿費用，六隊球團推薦各2位選手出征澳職參賽，12位選手分成兩梯次出發，每梯次球員各參與5周澳洲職棒例行賽賽季，透過實戰增進自我，為下個賽季做足準備，展現全新面貌。

第一梯次選手預計11月4日出發，六位選手為中信兄弟隊王奕凱、統一獅隊林子崴、樂天桃猿隊林耀煌、味全龍隊趙璟榮、富邦悍將隊蔡佳諺、台鋼雄鷹隊林家鋐；第二梯次則在12月17日出發，出征選手為兄弟楊祥禾、獅隊姚杰宏、猿隊林華偉、龍隊林辰勳、悍將王苡丞、雄鷹謝葆錡。

中職球員分成兩梯次前往澳洲，第一梯次自11月15日起至12月15日，第二梯次12月19日至隔年1月19日，參與第二梯次之球員，若俠盜隊最終有打進季後賽，將完整參與至多2周期間的季後賽才離隊。

今年中華職棒與澳洲職棒合作，為加強中職潛力球員的實戰經驗，由聯盟負責邀請6隊球員前往加入俠盜隊，交通、住宿費用皆由聯盟支應，並配有隨行翻譯和防護員，讓選手在異鄉打拚的同時，還能感受到台灣的全力支援，明年1月18日和俠盜隊舉辦「台灣日」，讓澳洲球迷透過台灣日認識台灣，也藉以加深台澳關係，期待不管是在棒球運動或其他領域都能有更多合作機會，達成台澳雙方的深層交流。 中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作，由中職聯盟負責球員交通、住宿費用，六隊球團推薦各2位選手出征澳職參賽。圖／中華職棒提供

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