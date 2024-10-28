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棒球／中信杯青少棒冠軍賽落幕 助攻亞洲大聯盟

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
中國信託金控董事會副秘書長林永勝（黃衣者）頒發獎盃給Ｕ十八冠軍長沙市賀龍體育運動學校。圖／中國信託銀行提供
中國信託金控董事會副秘書長林永勝（黃衣者）頒發獎盃給Ｕ十八冠軍長沙市賀龍體育運動學校。圖／中國信託銀行提供

中國信託商業銀行力挺中國大陸基層棒球發展，冠名贊助第一屆「中國信託杯二○二四年青少年棒球聯賽」，歷經三個周末激烈賽事，昨天在北京市蘆城體育運動技術學校棒球場舉行冠軍爭霸戰，Ｕ十五與Ｕ十八分別由首都師範大學附中朝陽學校、長沙市賀龍體育運動學校奪下首屆冠軍。

中國信託銀行攜手大陸棒球協會參考台灣「中信盃黑豹旗高中棒球大賽」成功模式，打造大陸青少棒、青棒層級指標賽事；本屆共有六十二隊報名參賽，分別在北京市、大連市、威海市、杭州市、儀徵市、廣州市等六大賽區分組競賽，獲勝冠軍隊伍廿五到廿七日齊聚北京市，與北京賽區特邀隊、中國信託特邀隊一同角逐總決賽冠軍。

亞洲棒球總會會長辜仲諒近年積極推動「亞洲大聯盟」，致力提升球員、教練及裁判專業能力，以鞏固亞洲各國基層棒球水準；中國信託銀行長年推動體育公益，透過棒球發揮影響力，今年特別冠名贊助中國信託杯青少棒聯賽，期盼透過贊助舉辦優質賽事，支持大陸基層棒球發展，同時助攻亞洲大聯盟。

中國信託集團旗下中信兄弟隊廿五日榮獲台灣職棒年度總冠軍，中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝昨天出席閉幕式，特別身著兄弟冠軍紀念Ｔ恤出席閉幕式。

林永勝表示，棒球是亞洲地區最受歡迎的運動項目之一，棒球文化展現的自信、紀律、團結與互助的精神，對球員是十分重要的經驗教育，期待中國信託杯青少棒聯賽成為大陸棒界重要賽事平台，發掘、培養更多具潛力的棒球選手，大陸基層棒球可以更上一層樓。

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