日職／總冠軍賽G2山川穗高開轟擊退橫濱 軟銀奪跨季14連勝

中央社／ 台北27日電
山川穗高。截圖自畫面
山川穗高。截圖自畫面

日職總冠軍賽開打，今天在橫濱球場進行第2戰，軟銀隊山川穗高在首局就轟出2分砲，全場繳3安猛打賞，最終軟銀以6比3擊退橫濱隊，奪下2連勝，也是跨季總冠軍賽14連勝。

本季日本職棒總冠軍賽由中央聯盟冠軍橫濱DeNA隊，與太平洋聯盟冠軍福岡軟銀鷹隊交手，昨天首戰軟銀以5比3擊退橫濱，在7戰4勝賽制中率先拿下1勝。

今天進行第2戰，1局上軟銀就靠著山川穗高轟出2分全壘打、先馳得點；3局上軟銀再度有攻勢，今宮健太、山川穗高敲安打後，栗原陵矢選到保送形成滿壘，牧原大成敲出安打送回2分，甲斐拓也再擊出高飛犧牲打得1分；4局上周東佑京、山川穗高敲安打，再攻下1分。

橫濱隊在5局下展開反攻，森敬斗、松尾汐恩、桑原將志接連敲出安打，追回2分，7局下也得1分。不過終場軟銀還是以6比3奪下2連勝，且包括2018年、2019年、2020年及今年在內，跨季已經14連勝。

此戰山川穗高4打數敲出3支安打，包括1支全壘打，包辦3打點、2得分。

軟銀推出洋投莫伊尼洛（Livan Moinelo）先發登板，總計用106球投6.2局，被敲出8支安打，出現2次四死球、送出6次三振，失掉3分演出優質先發，奪下勝投。

橫濱 軟銀

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