棒球／中國信託杯青少棒聯賽落幕 辜仲諒積極推動亞洲大聯盟

中國信託商業銀行力挺中國大陸基層棒球發展，冠名贊助第一屆「中國信託杯2024年青少年棒球聯賽」，歷經三個周末的激烈賽事，今天在北京市蘆城體育運動技術學校棒球場舉行冠軍爭霸戰，年齡15歲以下（U15）與18歲以下（U18）組別分別由首都師範大學附中朝陽學校棒球隊、長沙市賀龍體育運動學校棒球隊奪下首屆冠軍。

「中國信託杯2024年青少年棒球聯賽」為中國信託銀行攜手中國棒球協會參考台灣「中信盃黑豹旗高中棒球大賽」成功模式，打造之中國大陸青少棒、青棒層級指標賽事，提供熱愛棒球的青少年賽事舞台，期望透過提高賽事舉辦場次、增加選手比賽經驗，推廣棒球運動，共同提升亞洲棒球水準。本屆賽事分為U15與U18兩組，共有62支球隊報名參賽，分別於北京市、大連市、威海市、杭州市、儀徵市、廣州市等六大賽區分組競賽，獲勝冠軍隊伍本月25日至27日齊聚北京市，與北京賽區特邀隊、中國信託特邀隊一同角逐總決賽冠軍。

亞洲棒球總會會長辜仲諒近年積極推動「亞洲大聯盟」，致力提升球員、教練及裁判專業能力，以鞏固亞洲各國基層棒球水準。中國信託銀行長年推動體育公益，透過棒球發揮影響力，今年特別冠名贊助「中國信託杯2024年青少年棒球聯賽」，期盼透過贊助舉辦優質賽事，支持中國大陸基層棒球發展，同時助攻亞洲大聯盟。

恰逢中國信託集團旗下中信兄弟棒球隊前天封王榮獲台灣職棒年度總冠軍，出席閉幕式的中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝特別身著中信兄弟冠軍紀念T恤出席閉幕式。

林永勝表示，棒球是亞洲地區最受歡迎的運動項目之一，棒球文化展現的自信、紀律、團結與互助的熱血精神，對球員而言是十分重要的經驗教育，期待「中國信託杯青少年棒球聯賽」成為中國大陸棒球界重要賽事平台，參賽隊伍連年增加，以發掘、培養更多具潛力的棒球選手，中國大陸基層棒球可以更上一層樓。

中國信託2014年起冠名贊助之中信兄弟為台灣職棒球迷人數最多的球隊，近四年三度勇奪年度總冠軍寶座，共計擁有三枚冠軍戒，在中國信託大力支持下，11年來九度闖進季後賽，達成總冠軍二連霸、六座亞軍的佳績，今年再度拿下總冠軍。

中國信託亦為台灣首家支持少棒、青少棒、青棒、成棒與職業棒球之五級棒球運動企業，透過中信兄弟領頭，向下扎根推動基層棒球，透過中國信託慈善基金會「愛接棒‧少棒暨青少棒資助計畫」，資助國小少棒隊及國中青少棒隊，並兼顧課業與生活教育。

中國信託銀行連續十年贊助支持中信盃黑豹旗，此為台灣最具規模的青棒比賽，已名列中華代表隊選拔參考賽事之一，為台灣培育重要棒球選手的搖籃，中國信託期盼運用深耕台灣棒球運動的成功經驗，助力中國大陸基層棒球發展。

中國信託長期支持體育公益活動，透過棒球運動搭建交流管道，擴大台灣棒球影響力，中信慈善基金會推動之「中國關心下一代教育基地」計畫，2023年3月選定廣東省中山市小欖鎮東升初級中學為第52所掛牌學校，為計畫執行以來第一所以棒球為交流重點的基地學校；為營造兩岸基層棒球互動氛圍，中信慈善基金會2023年亦兩度邀請「愛接棒計畫」支持之台灣偏鄉棒球隊赴中國大陸與當地學校球隊比賽交流，傳遞台灣少棒和青少棒的比賽經驗及對棒球的熱忱。

中國信託銀行持續支持棒球運動發展，今年起於北京市、上海市、江蘇省、浙江省、福建省與廣東省等六大省市地區內選定合作小學，展開基層棒球推廣計畫，並規劃舉辦教練員培訓營、兩岸學生棒球交流比賽等活動，藉此培養基層棒球運動人口，協助提升基層棒球運動成績，並讓更多愛好棒球的選手體會團隊合作、永不放棄與追求精進的奮戰精神。 第一屆「中國信託杯2024年青少年棒球聯賽」總決賽冠軍隊伍開心慶祝。圖／中國信託銀行提供 中國信託金控董事會副秘書長林永勝（左三）頒發獎盃予U18冠軍長沙市賀龍體育運動學校棒球隊。圖／中國信託銀行提供 第一屆「中國信託杯2024年青少年棒球聯賽」總決賽冠軍隊伍開心慶祝。圖／中國信託銀行提供

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