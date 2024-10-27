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中職／李凱威年度獎項連霸是肯定 自曝國家隊集訓首日心境

中央社／ 台北27日電
李凱威（圖）。中央社
李凱威（圖）。中央社

中職金手套二壘獎項競爭激烈由味全龍隊李凱威勝出，他表示，回顧整季表現每個守備機會都要更專注，獲獎是肯定盼維持不退步；首度入選世界12強賽代表隊，自曝一開始參加集訓「有點慌」。

中職年度獎項金手套二壘手競爭激烈，龍隊野手李凱威以168分險勝中信兄弟岳東華的163分，李凱威也以205分高分奪下最佳9人二壘手獎項，完成金手套3連霸、最佳9人連霸。

李凱威表示，知道金手套競爭差距很小，球季結束後再回頭看，場上1個失誤，不僅會影響球隊勝負，對獎項的競爭也有影響，每次守備機會都要更專注、把握機會處理，也稱讚岳東華場上常有美技守備、運動能力好。

李凱威首度披上國家隊戰袍、入選年底世界12強棒球賽代表隊，他分享首日集訓心境，自曝「第一天還滿慌的」，在母隊有習慣的熱身活動和步驟，但到國家隊一開始沒有掌握練球節奏，後來才慢慢習慣。

李凱威表示，接到入選代表隊通知後很開心，有達成設定的目標，但也知道隨之而來的壓力，希望做好準備、盡最大努力幫助國家隊。

中職 岳東華 李凱威

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