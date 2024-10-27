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中職／味全龍隊主場觀眾成長平均破8千 新球季盼增大巨蛋場次

中央社／ 台北27日電
味全龍隊主場觀眾成長平均破8千。味全龍提供
味全龍隊主場觀眾成長平均破8千。味全龍提供

中職味全龍隊今年主場觀眾平均人數破8000人，龍隊領隊丁仲緯說，台北大巨蛋加入比賽球場，收入有增加但投入資源也滿多的，整體損益與去年沒有太大差異，但也提到希望明年安排更多大巨蛋場次。

台北大巨蛋今年加入中職例行賽場地，入場觀眾人數顯著成長，台北大巨蛋比賽平均觀眾人數破2萬人，最多入場觀眾人數為滿場4萬人。龍隊今年在台北大巨蛋安排10場主場賽事，本季主場平均觀眾人數8041人，比去年球季成長破4成。

龍隊今天舉行球迷感謝祭，領隊丁仲緯受訪表示，大巨蛋安排賽事，收入有增長、商品收入也有顯著成長，但球隊各項資源投入都滿多的，加上少了季後賽，所以整體收支損益與去年相比，沒有太大差異。

丁仲緯也提到，季前就有評估，台北大巨蛋加入比賽場地，會對其他主場有排擠效應，大巨蛋不受天氣狀況影響，今年很多主題活動也選擇安排在大巨蛋，但仍希望營造出天母、大巨蛋有不同的特色，舉例來說，天母棒球場的露營席幾乎每一場都完售。

至於明年球季大巨蛋場次是否會增加，丁仲緯表示，希望可以安排更多場次，服務更多球迷，也希望可以「破圈」，打入親子家庭、女性球迷、企業客戶等族群。

中職 味全龍 棒球

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