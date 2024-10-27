中職／林智勝珍惜當球員時光 潘威倫引退獻花起雞皮疙瘩

中職味全龍隊42歲老將林智勝明年將以球員身分續戰，他不特別設定目標，珍惜能當球員的時光；潘威倫引退儀式林智勝現身獻花，站上場直呼起雞皮疙瘩，也透露與潘威倫的對話。

味全龍隊老將林智勝是中職全壘打紀錄保持人，儘管今年一、二軍出賽場次都不多，但總教練葉君璋表示，個人意願想要繼續打，基本上明年會再以球員身分續拚。

林智勝表示，今年出賽機會比較少，但身體狀況沒問題，只要身體狀況許可、球隊有需求，仍想以球員身分續戰，但不會特別設定什麼目標，「一年一年拚」。

林智勝目前生涯累積1846支安打，為史上第4多、現役第2多，但他表示，單一球季要拚，距離2000安的目標感覺有點遙遠，現在的想法是，能做球員的時間好好珍惜，完成當球員該盡的本分。

至於未來規劃，林智勝表示，從小到打只會打棒球，球員退役後應該也是以棒球相關規劃為主，多學習、吸收棒球相關知識。

今年球季中信兄弟野手周思齊、統一7-ELEVEn獅隊投手潘威倫先後引退，林智勝表示，看周思齊引退儀式，印象除了有樂團五月天演唱，周思齊不看稿致詞也讓他印象深刻。

至於潘威倫引退賽，林智勝也有到場獻花，踏上場感受到一個人站在場上原來是這種感覺，直呼起雞皮疙瘩。潘威倫對著他說：「下一個就是你」，林智勝也回覆：「我會再努力。」

林智勝表示，球季結束後，主要想辦法維持體態、不要這麼容易變胖，多做一些有氧訓練搭配重量，技術部分等春訓開始再加上。

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