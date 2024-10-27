台體大運傳系拍攝大專棒球葉子然奮鬥紀錄片 獲教育部MATA獎

臺灣體大運傳系以描寫大專棒球選手葉子然在棒球生涯的奮鬥故事為題，拍攝紀錄片獲得教育部主辦第11屆MATA獎，勇敢向前！Tamasaza，113年大專校院主題影音紀錄片優選獎，這是劇組劉修竹、吳孟庭、李宥瑩、吳若瑜、李佳蓉等五位同學的作品，繼拿下今年社會光明面新聞報導獎之後，再獲肯定。

MATA是原住民族語拼音，意指「眼睛」，用MATA做為大專校院學生原住民族文化特色數位影音競賽活動的名稱，期待透過同學們的觀察感知，拍攝紀録有關原住民族的特色文化或生活故事。今年的主題是Tamasaza，鼓勵學生勇於運用影音媒介的力量，結合原住民族議題創作，看見美好傳承，深化學生對於原住民族歷史文化的理解、認同與學習。

今年8月，由台北市新聞記者公會主辦的「113年社會光明面新聞報導獎」競賽，臺體運傳系應屆畢業同學以描寫大專棒球選手葉子然在棒球生涯奮鬥的故事：「滿球數之後」獲得大專組電視報導獎的肯定。作者劉修竹、吳孟庭、李宥瑩、吳若瑜、李佳蓉等五位同學雖然已經走入職場，對自己的作品可以拿下兩項肯定，感到很高興。

臺灣體大運動資訊與傳播學系長年鼓勵學生接近體壇基層，發堀在基層努力及奉獻的體育人物故事，今年該系學生拍攝的運動紀錄片及深度報導頻頻受到肯定，獲獎連連。

臺體運傳今年另一部以輪椅射箭教練官德財默默培養亞帕運、帕運國手的故事「弦外之因」也獲得國內「藝美獎」、「新傳獎」兩項指標性競賽最佳紀錄片的殊榮。該系除了影音作品之外，大三學生郭程霖採訪報導的「從魔獸效應到表弟，淺談巨星加盟對職業聯盟的利弊」一文，也拿下「新傳獎」最佳平面新聞評論獎。另外，以南投水里民和國中跆拳道隊教練吳聰哲為背景的紀錄片，也入圍水里影展最佳紀錄片。

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