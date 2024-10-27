中職／新舊勢力並肩！台鋼雄鷹、統一獅的職棒球隊經營學

中華職棒走過輝煌與低谷，2024年邁入第35個球季，獲得台北大巨蛋強力助攻，再攀高峰，重返6隊規模的中職競技，成為台灣現今最受矚目職業賽事！在這個領域中，有今年正式「飛向一軍」的新同學雄鷹，他們宣誓全心全意扎根在地，展現絕對不是來過水的決心；也有元年耕耘至今的老牌獅子軍，他們善盡企業社會責任回饋大眾，與根據地店家同享一路走來的榮耀時刻，職棒球隊落實永續經營，將成為台灣棒球持續向前、再創巔峰的原動力。

台鋼雄鷹落腳高雄展企圖心 翻轉「棒球無情城市」品牌聲量增3倍

翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS、《網路溫度計DailyView》

翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS、《網路溫度計DailyView》

2022年成立的台鋼雄鷹選擇「港都」高雄作為根據地，這座城市曾是高屏雷公、La new熊、義大犀牛等職棒球隊屬地，卻因這些球團出走與解散等經營不善消息，被冠上「棒球無情城市」臭名。作為第4支落腳高雄的職棒球隊，台鋼雄鷹展現強大企圖心，2023年先後拿下中職二軍、亞洲冬盟兩個賽事總冠軍；透過選秀、交易補強王柏融等即戰力球星；還力邀韓國啦啦隊女神安芝儇、朴旻曙，分別擔任台鋼專屬啦啦隊Wing Stars應援總監和表演總監，今年1月一軍成立舉辦盛大記者會，讓大家看見他們準備好了！

為了讓扎根高雄不再是口號，台鋼雄鷹一次次用行動宣告他們經營在地的決心，首季近7成主場賽事安排在澄清湖球場，球團透過成軍記者會、站路口催票，或是台鋼集團會長謝裕民、總教練洪一中以車隊掃街等多元形式，讓高雄市民看見品牌。台鋼雄鷹分享，「團隊透過問券調查，更快速地去瞭解到球迷的心聲，並且能更有效率地去做修正」，他們也參與跨年晚會、櫻花啤酒節、大港開唱等在地特色活動，走入各級校園，與市內藝術中心和圖書館合作，期望打造一支屬於高雄的職棒球隊，種種提升曝光度的策略，拉抬台鋼雄鷹網路社群討論度，成功讓品牌聲量年成長率達到325%。本屆口碑之星由頒獎人《數位時代》執行長陳素蘭頒發職業賽事「策略卓越獎」，台鋼雄鷹棒球隊由代表高雄精神的球隊吉祥物「TAKAO」代表領獎。

落實職棒球隊社會責任 台鋼雄鷹公益行動不間斷

《網路溫度計DailyView》

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打造球隊亮點以外，台鋼雄鷹落實企業社會責任，攜手九如捐血室，一同打造全台首創職棒主題意象捐血室，內裝可見王柏融、陳文杰、曾子祐、葉保弟、陳柏清等隊內球星，以及球隊吉祥物TAKAO，緩和民眾捐血前緊張情緒，心情更加放鬆，球團未來更規劃主題捐血車前進校園，邀請更多青年學子響應「捐血一袋，救人一命」的理念。

台鋼雄鷹今年原規劃在4月中安排花蓮主場賽事，未料0403地震重創當地，球團透露，「3日地震發生後，第一時間並沒思考比賽能否照常，因當地災情嚴重，先請隊中花蓮出身選手錄製打氣影片發布在社群，給予災區民眾精神上支持」。5日澄清湖主場開幕戰，台鋼雄鷹董事長王炯棻宣布，球團捐款1千萬元協助花蓮賑災及重建工作，給予災民最實質的協助，希望透過行動拋磚引玉，匯集台灣人民力量，幫助災區度過難關。

台鋼雄鷹在公益領域展現強大行動力，不只提升品牌影響力更擴大社會正面效益，讓球隊公益話題聲量近一年成長167%，搭配敢衝敢拚的多元行銷策略奏效，使得台鋼雄鷹最終獲得2024網路口碑之星「健康休閒領域」職業賽事類的策略卓越獎肯定。

推「府城獅子營」與在地共享榮耀 統一獅復古月讓品牌聲量倍增

翻攝FB／統一獅官方粉絲團

《網路溫度計DailyView》翻攝FB／統一獅官方粉絲團

「只要你們在這，我們都不怕」統一7-ELEVEn獅今年形象影片透過台語溫情喊話，傳達球隊認真打拚35年，因為擁有球迷支持力挺，才能一直堅持經營下去。這支以府城台南為根據地的職棒球隊，是中職創始4隊唯一現存隊伍，在台南本年度歡慶建城400年這一刻，統一7-ELEVEn獅推出復古月主題活動，用整整一個月時間，召喚老、中、青獅迷，一起共享35年來創造的許多榮耀時刻。

台南這座城市是獅子軍的家，今年球隊透過社群平台廣邀在地商家參與復古月，隨著必勝錦旗陸續懸掛在府城店家門面，到處可見統一7-ELEVEn獅榮耀身影，球隊吉祥物、啦啦隊女孩親臨造訪合作夥伴，PO網宣傳為業者創造網路聲量，「府城獅子營」活動實現雙贏局面，讓統一7-ELEVEn獅主題日聲量成長194%，更將能量成功延續，球隊奪下今年上半季冠軍，推出超狂百家品牌優惠；隊上球星潘威倫引退，紀念旗飄揚府城天空，都是這波活動後續效益。

獅子軍眾球星帶頭做公益 散發正能量好感度成長超有感

《網路溫度計DailyView》

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統一7-ELEVEn獅走過35年善盡企業社會責任，球星陳重廷、陳重羽、劉軒荅前往宜蘭羅東棒球場，指導當地9間國小少棒隊，幫助小選手精進球技。球隊年初舉辦「萊過年」球迷同樂會，特別安排公益競標環節，球星陳傑憲、林安可、蘇智傑提供實戰球具，啦啦隊女孩瑟七、Yuki、一七準備實穿球衣拍賣，全部募集所得捐給華山基金會認購愛心年菜，給予孤獨老人春節加菜，讓他們暖心度過新年。

活動中，隊長陳傑憲實戰球衣被總教練林岳平以10萬元標下，他再將球衣捐出做為球迷抽獎禮物，「餅總」帶頭做公益讓競標活動最終成功募得37.6萬元，球星散發滿滿正能量，提高品牌網路好感度167%。聲量與好感度大幅成長，成功讓統一7-ELEVEn獅摘下2024網路口碑之星「健康休閒領域」職業賽事類的領航創新獎。

更多詳情請參閱「2024第七屆網路口碑之星頒獎典禮」官方網站：https://dailyview.tw/dba2024

完整洞察報告：https://dvi.pse.is/dbaTravel

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