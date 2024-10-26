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中職／成晉復健進度超前春訓沒問題 空窗1年思考很多

中央社／ 桃園26日電
中華職棒樂天桃猿隊成晉（圖）本季因左膝韌帶斷裂傷勢，幾乎整季缺席，他26日出席球迷感謝祭時表示，約2週前已經開始跑步，復健進度比醫生預期快，相信迎接春訓沒有問題。圖／樂天桃猿隊提供
中華職棒樂天桃猿隊成晉（圖）本季因左膝韌帶斷裂傷勢，幾乎整季缺席，他26日出席球迷感謝祭時表示，約2週前已經開始跑步，復健進度比醫生預期快，相信迎接春訓沒有問題。圖／樂天桃猿隊提供

中職樂天桃猿成晉今年因為左膝韌帶斷裂傷勢，幾乎整季缺席，他今天表示，約2週前已經開始跑步，迎接春訓沒有問題，空窗1年自己也想了很多，「現在是健康最重要。」

成晉是去年世界棒球經典賽台灣隊國手，且去年中職球季120場出賽全勤、打擊率2成90，成為生涯年。不過成晉在今年熱身賽時因跑壘受傷，5月中動了左膝前十字韌帶重建手術、整季報銷，今年在一軍沒有出賽紀錄。

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場舉行球迷感謝祭，成晉受訪時表示，現在傷勢已經沒有問題，大約2個星期之前開始可以跑步，已經慢慢開始做簡單技術訓練，他指出，「進度有比醫生預估的快一點，春訓應該沒有問題。」

談到最辛苦的時期，成晉指出，是在開刀後的前2週、在等拆線的時候，「因為完全不能動、腳也不能彎，只能固定在那裡。」

今年完全沒辦法出賽，成晉坦言心情「很悶」，「好不容易前2年把成績打起來，去年還全勤、打經典賽，但今年空窗1年，什麼個人目標都不重要了，身體健康最重要，這1年想滿多的。」不過成晉也感謝很多人幫助，「不會讓我一直覺得復健很枯燥。」

談到接下來訓練規劃，成晉指出，現在還是照著訓練師的進度，已經在做外野敏捷訓練，「比較多在專項技術上，要加強膝蓋周圍的肌力，也慢慢開始做打擊、守備基本動作。」成晉提到，之前在做訓練時可能會擔心膝蓋沒有辦法承受，現在不用顧慮就可以很自然地做出動作。

中職 成晉 樂天桃猿

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