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中職／朱育賢獲FA資格首度找經紀公司：這趟旅程很驚奇

中央社／ 桃園26日電
中職樂天桃猿朱育賢已取得自由球員資格，後續會交給經紀公司處理。 聯合報系資料照
中職樂天桃猿朱育賢已取得自由球員資格，後續會交給經紀公司處理。 聯合報系資料照

中職樂天桃猿朱育賢已取得自由球員資格，後續會交給經紀公司處理，不過他直呼，從一開始進職棒很膽怯，一路走到取得自由球員資格，「很開心有堅持下來，這趟旅程很驚奇。」

朱育賢是在2015年季中加入職棒，雖然是選秀第7輪，不過朱育賢打出驚奇，成為球隊重砲主力，每年都有10轟以上水準，其中2019年30轟、2021年22轟成為全壘打王。今年球季結束之後，朱育賢已符合自由球員資格，總冠軍賽結束後隔日起3個工作日內可提出申請。

對於是否行使自由球員權利，首度找經紀公司的朱育賢表示，合約處理就是交給經紀公司，「請專業的幫忙弄，因為我們的領域範圍有限，經紀公司都有持續跟球團保持聯絡，希望有最完美的結果。」

對於拿到自由球員資格，朱育賢則直呼很開心，「因為有一定的難度，要打滿8年以上，這是對自己的鼓勵。」回想起一開始進職棒時，「很緊張、膽怯，不知道自己有沒有能力闖入這個殿堂，因為我在學生時期沒有很突出，很開心自己有堅持、努力下來，這趟旅程很驚奇。」

朱育賢也指出，現在「自由球員」這個詞大家已經不陌生了，從林智勝、陳俊秀，自由市場愈來愈活絡，「市場就是要動起來，對整個環境都是正面幫助，各取所需去補強，這是滿樂觀的事情。」

而高中畢業就打職棒、現在年僅27歲的林承飛也取得自由球員資格，他今天表示，「好不容易有這個機會，當然希望可以到更好環境，但如果沒有還是會留在球隊盡一份心力，因為不管到哪裡，我只要穿上球衣就是盡全力。」

不過林承飛坦言，行使自由球員權利是很重大的決定，是否提出還要仔細考慮，「就跟當初投入選秀一樣，當然會擔心，所以要很慎重去考慮，好好地跟經紀人討論一下。」

朱育賢 樂天桃猿 自由球員

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