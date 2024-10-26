中職／中信兄弟封王藍委發祭品文 盧秀燕：我會幫球迷盯住！

中職總冠軍戰昨晚中信兄弟象封王。藍營台中立委們紛紛發祭品文，包括立院副院長江啟臣請吃台中限定炸肉排500分、立委黃健豪500分飲料、廖偉翔300分雞排；台中長盧秀燕開心喊話，「我會幫球迷盯住！」

昨晚中信兄弟以4：1力壓統一獅封王，台中長盧秀燕和江啟臣、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等人身著中信兄弟球衣，與全場逾2萬名球迷共同拋下黃彩帶狂歡。盧秀燕說，中信兄弟重返榮耀，也讓台中同享光榮。

盧秀燕今早受訪說，她非常高興，因為台中城市隊兄弟冠軍戰，鼓舞全台中市民熱血，她昨晚進場為象隊加油，終於封王，這也是她市長任內，中信兄弟第三次封王。她很幸運，也代表「酷台中、酷運動」體育政策，近年發展棒球等體育運動有績效。

至於球迷最期待的「封王大遊行」？盧秀燕說，因為接下來還有12強，象隊部分球員參加，正在與中信兄弟商量舉辦時間，「一定會辦」，確定後會盡快發布。

盧秀燕說，昨晚一起為中信兄弟加油的江啟臣、黃健豪、廖偉翔和羅廷瑋都表示要加碼，原本江啟臣說要300分台中限定的炸肉排，昨晚加碼到500分，其他立委也紛紛表示要跟進加碼，「我會幫球迷盯住！」再跟大家報告，我相信他們一定很樂意，因為他們都是台中的立委。

中職總冠軍戰昨晚中信兄弟象在台中洲際主場封王。台中長盧秀燕（中）今對於祭品文，她向球迷喊話「我會幫球迷盯住！」記者趙容萱／攝影

江啟臣今表示，感謝全國熱愛棒球的球迷朋友們，你們的支持是中華職棒前進的最大動力。兌現承諾的時刻，我已準備好500分「台中限定炸肉排」，慶祝中信兄弟封王遊行時發放，跟大家共慶這份榮耀。

黃健豪在臉書表示，盧秀燕市長，我們非常期待封王遊行，江啟臣副院長加碼的500分肉排已經備好了，我也加碼500分飲料！當天與市民朋友一起吃肉排、喝飲料，歡慶屬於台中的 冠軍榮耀！

廖偉翔今則以影片說明，很高興中信兄弟封王，請球迷不用擔心，他將在中信兄弟封王大遊行時實現發放300分雞排祭品文的承諾。

中職總冠軍戰昨晚中信兄弟象在台中洲際主場封王。台中長盧秀燕與藍營立委們、球迷共同拋下黃彩帶狂歡。圖／中市府提供

商品推薦