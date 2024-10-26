中職／與賴清德對賭？盧秀燕昔戴獅頭帽 今開心喊話

中職總冠軍戰，中信兄弟象昨晚在台中洲際主場封王。挺象隊的台中市長盧秀燕4年前與支持統一獅隊的賴清德總統打賭輸了，戴獅頭帽跑行程，昨晚象隊封王，盧秀燕開心喊話「總統，我們中信兄弟贏了，好好招待我們！」

台中市長盧秀燕（左二）四年前因賭輸，如約戴上「獅子頭」帽，跑整天的行程。圖／台中市政府提供

2020年前中職獅象大戰引發政壇對賭，挺象隊的台中市長盧秀燕，和挺獅的賴清德對賭，獅驚險奪冠後，盧秀燕如約戴上「獅子頭」帽，跑整天的行程，當時賴稱「盧市長戴上獅子頭應該很可愛」，盧則稱「我比較希望賴副總統到台中行銷農產品。」

盧秀燕今早參加台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營開幕式後受訪說，她在2020年與賴清德打賭輸了，她戴上獅隊的「獅子頭」跑行程，這次她有邀請賴總統，不過她最主要目的是開玩笑方式，提高大家對棒球興趣，關注冠軍戰的比賽。

「不是真的要找賴總統相輸（閩南語，意即對賭、比輸贏）。」盧秀燕指出，賴總統有沒有履行，都沒有關係，最重要是從這幾場冠軍賽中，看到全國民眾關注球賽，支持棒球運動，透過好玩的方式，開開玩笑，提高能見度，目的達到最重要，覆不覆行不重要。

中職昨晚由中信兄弟象封王，台中長盧秀燕身著象隊球衣，與全場逾2萬名球迷同歡。圖／中市府提供

媒體追問，今年有邀請賴總統？盧秀燕說，對，因為今年冠軍戰有多場賽事，當時希望大家持續關注棒球運動、熱血參與，因為之前曾與賴總統小小打賭過，因此這場也開玩笑公開邀請賴總統與她打賭一下。

盧秀燕認為，大家都知道，賴總統長期以來，對於他的城市隊統一獅隊非常支持，且是球迷，這次賴也提到很希望統一獅隊能進總統府接受他的招待，盧喊話「總統，我們中信兄弟贏了，好好招待我們！」她相信賴總統沒有私心，都全國很棒的球隊，只要大家願意支持棒球運動最重要。

中職總冠軍戰，中信兄弟象昨晚天在台中洲際主場封王。台中長盧秀燕（左二）身著象隊球衣，為象隊加油。圖／中市府提供

中職總冠軍戰，中信兄弟象昨晚封王。挺象隊的台中市長盧秀燕今開心喊話總統「我們中信兄弟贏了，好好招待我們！」記者趙容萱／攝影

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