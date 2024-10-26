聽新聞
0:00 / 0:00
中職／台灣大賽5戰落幕 獅隊全員亮相、兄弟4人純觀光
中職台灣大賽5戰落幕，中信兄弟隊以4勝1敗擊敗統一獅隊登基總冠軍，盤點兩隊出賽選手，獅隊32人全員上場，兄弟則有4人純觀光，包括投手余謙。
今年總冠軍賽從28人擴編為32人名單，每場列4人不出賽，獅隊帶15名投手、17名野手，投手至第4戰郭俊麟先發後全員出賽，野手則在捕手柯育民第4戰替補上場後，全員都留下出賽紀錄。
兄弟帶14名投手、18名野手，唯一未出賽投手為余謙，野手則有陳統恩、林志綱、 張士綸3位小將未能留下出賽紀錄，4人都是生涯第一次參與台灣大賽。
對於名單納入不少0大賽經驗的小將，兄弟總教練平野惠一在系列賽開打前曾解釋，延續本季從季初就喊出希望兼顧養成與戰績的理念，希望在台灣大賽也有機會啟用年輕選手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言