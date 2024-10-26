中職／台灣大賽5戰落幕 獅隊全員亮相、兄弟4人純觀光

中職台灣大賽5戰落幕，中信兄弟隊以4勝1敗擊敗統一獅隊登基總冠軍，盤點兩隊出賽選手，獅隊32人全員上場，兄弟則有4人純觀光，包括投手余謙。

今年總冠軍賽從28人擴編為32人名單，每場列4人不出賽，獅隊帶15名投手、17名野手，投手至第4戰郭俊麟先發後全員出賽，野手則在捕手柯育民第4戰替補上場後，全員都留下出賽紀錄。

兄弟帶14名投手、18名野手，唯一未出賽投手為余謙，野手則有陳統恩、林志綱、 張士綸3位小將未能留下出賽紀錄，4人都是生涯第一次參與台灣大賽。

對於名單納入不少0大賽經驗的小將，兄弟總教練平野惠一在系列賽開打前曾解釋，延續本季從季初就喊出希望兼顧養成與戰績的理念，希望在台灣大賽也有機會啟用年輕選手。

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