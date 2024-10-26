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中職／首參賽 曾頌恩奪台灣大賽MVP

聯合報／ 記者蘇志畬／台中報導
過去在一軍並未獲得重用的中信兄弟隊曾頌恩，在總冠軍賽打擊率高達五成二四，獲選最有價值球員。記者黃仲裕／攝影
過去在一軍並未獲得重用的中信兄弟隊曾頌恩，在總冠軍賽打擊率高達五成二四，獲選最有價值球員。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊曾頌恩靠著總冠軍賽五成二四打擊率、兩轟、七打點演出，三項數據都是兩隊第一，加上封王戰敲回勝利打點，首次參加台灣大賽就獲選最有價值球員（ＭＶＰ）。

曾頌恩在總冠軍賽穩定輸出，連續五場敲安，有四場是兩支以上安打，昨晚四打數三安打、兩分打點，包含一局下敲出的逆轉超前分，六局下更施展快腿跑回第三分。

兩次開轟感想，曾頌恩分別是「頭皮發麻」、「我到現在還是覺得是夢」，在總冠軍賽以破繭而出的表現獲選ＭＶＰ，曾頌恩感謝今年退休的周思齊以教練身分從旁協助，「這個系列賽給我很多建議，讓我們在場上不慌張，專心進攻。」

曾頌恩在二○一九年選秀加盟兄弟，二連霸時期沒參與到，二○二二年甚至整年不在一軍，今年例行賽繳出三成○四打擊率、十轟、五十二分打點都寫下生涯新高，也讓他成為最佳進步獎的入圍者之一。

中信 兄弟 教練

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