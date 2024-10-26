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中職／隊史第10冠 兄弟踩獅奪總冠軍
經歷一年失利，今年宣示以「挑戰者」身分出征的中信兄弟隊，昨天以四比一擊敗統一獅隊，四勝一敗稱霸總冠軍賽，抱回隊史第十座總冠軍，黃色彩帶飄落台中洲際棒球場。中信兄弟老闆辜仲諒在現場為球隊加碼四千萬冠軍獎金，並大讚總教練日籍的平野惠一帶隊帶心。
兄弟隊史（含兄弟象隊）累積十座總冠軍，追平獅隊，並列最多冠紀錄；此外，平野惠一擔任兄弟教頭第一年就領軍摘冠，為中職暌違廿八年再出現外籍冠軍教頭，前一人已是一九九六年獅隊大石彌太郎。
德保拉把關封王戰，首局出現動盪，林佳緯二壘打、陳鏞基一壘打先搶下一分，後續讓獅隊一再空手而歸，包括第四局被前三棒敲安打，但捕手高宇杰幫大忙，接連抓到潘傑楷、陳聖平，寫下台灣大賽史上首見單局兩次盜壘阻殺。
德保拉最終先發七局僅失一分，不僅拿下此役勝投、今年貢獻兩勝，生涯累積總冠軍賽五勝，也追上海克曼、王溢正並列聯盟第一。
面對獅隊洋投勝騎士，兄弟在一局下攻下兩分，陳俊秀在兩出局後敲出二壘打，王威晨、曾頌恩的安打各帶一分打點；第六局曾頌恩二壘打、江坤宇一壘打銜接送回兄弟的第三分，勝騎士最終以五點一局失三分承擔敗投。
兄弟在二○二一、二二年完成二連霸，去年經歷季中換帥風波，撤換兩冠教頭林威助、啟用隊史傳奇球星彭政閔執教，上下半季都處於Ｂ段班、全年居第四；今年由平野惠一接掌兵符，戰情開低走高，以下半季冠軍、全年第一直達總冠軍賽，系列賽展現壓倒獅隊的戰力，僅用五戰完成登基大業。
今年在三場台北大巨蛋賽事加持下，僅用五場台灣大賽累積十三萬二六二五人次進場，超過二○一五年兄弟、ＬＡＭＩＧＯ桃猿隊打滿七場締造的十二萬二一二七人次，刷新單屆總冠軍賽進場總人數紀錄。
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