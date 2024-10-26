快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／隊史第10冠 兄弟踩獅奪總冠軍

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／台中報導
中華職棒今年總冠軍昨晚產生，中信兄弟隊在總冠軍賽第五戰以四比一擊敗統一獅隊，在總冠軍系列賽以四勝一敗稱霸，抱回隊史第十座總冠軍，與統一獅隊並列史上最多。中信兄弟奪冠後，球員在場中互擁歡呼，滿場球迷拋下黃色彩帶慶祝。記者黃仲裕／攝影
中華職棒今年總冠軍昨晚產生，中信兄弟隊在總冠軍賽第五戰以四比一擊敗統一獅隊，在總冠軍系列賽以四勝一敗稱霸，抱回隊史第十座總冠軍，與統一獅隊並列史上最多。中信兄弟奪冠後，球員在場中互擁歡呼，滿場球迷拋下黃色彩帶慶祝。記者黃仲裕／攝影

經歷一年失利，今年宣示以「挑戰者」身分出征的中信兄弟隊，昨天以四比一擊敗統一獅隊，四勝一敗稱霸總冠軍賽，抱回隊史第十座總冠軍，黃色彩帶飄落台中洲際棒球場。中信兄弟老闆辜仲諒在現場為球隊加碼四千萬冠軍獎金，並大讚總教練日籍的平野惠一帶隊帶心。

兄弟隊史（含兄弟象隊）累積十座總冠軍，追平獅隊，並列最多冠紀錄；此外，平野惠一擔任兄弟教頭第一年就領軍摘冠，為中職暌違廿八年再出現外籍冠軍教頭，前一人已是一九九六年獅隊大石彌太郎。

德保拉把關封王戰，首局出現動盪，林佳緯二壘打、陳鏞基一壘打先搶下一分，後續讓獅隊一再空手而歸，包括第四局被前三棒敲安打，但捕手高宇杰幫大忙，接連抓到潘傑楷、陳聖平，寫下台灣大賽史上首見單局兩次盜壘阻殺。

德保拉最終先發七局僅失一分，不僅拿下此役勝投、今年貢獻兩勝，生涯累積總冠軍賽五勝，也追上海克曼、王溢正並列聯盟第一。

面對獅隊洋投勝騎士，兄弟在一局下攻下兩分，陳俊秀在兩出局後敲出二壘打，王威晨、曾頌恩的安打各帶一分打點；第六局曾頌恩二壘打、江坤宇一壘打銜接送回兄弟的第三分，勝騎士最終以五點一局失三分承擔敗投。

兄弟在二○二一、二二年完成二連霸，去年經歷季中換帥風波，撤換兩冠教頭林威助、啟用隊史傳奇球星彭政閔執教，上下半季都處於Ｂ段班、全年居第四；今年由平野惠一接掌兵符，戰情開低走高，以下半季冠軍、全年第一直達總冠軍賽，系列賽展現壓倒獅隊的戰力，僅用五戰完成登基大業。

今年在三場台北大巨蛋賽事加持下，僅用五場台灣大賽累積十三萬二六二五人次進場，超過二○一五年兄弟、ＬＡＭＩＧＯ桃猿隊打滿七場締造的十二萬二一二七人次，刷新單屆總冠軍賽進場總人數紀錄。

中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，球員開心的衝向場中央互擁，這也是隊史第十座冠軍獎盃。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，球員開心的衝向場中央互擁，這也是隊史第十座冠軍獎盃。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊奪冠，賽後選手慶祝。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊奪冠，賽後選手慶祝。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟 教練 曾頌恩

延伸閱讀

中職／謝謝他教我打棒球 曾頌恩感謝平野「人盯人」教導

中職／輸了也有獎？林佳緯收敗隊優秀球員 開心不起來

中職／率隊首年就奪冠 平野惠一開心成隊史一頁

中職／兄弟聽牌戰陣容不變 平野惠一有獅隊難纏預感

相關新聞

中職／隊史第10冠 兄弟踩獅奪總冠軍

經歷一年失利，今年宣示以「挑戰者」身分出征的中信兄弟隊，昨天以四比一擊敗統一獅隊，四勝一敗稱霸總冠軍賽，抱回隊史第十座總...

中職／7年6亞→4年3冠 兄弟破G5六連敗心魔第10冠入袋

相隔一年重返台灣大賽，中信兄弟隊就克服第5戰6連敗心魔，今天靠著德保拉7局失1分的好投領軍，以4：1擊敗統一獅隊，4勝1...

中職／破繭而出一年大豐收 曾頌恩怪力敲下台灣大賽MVP

中信兄弟隊今天以4：1擊敗統一獅隊，在總冠軍賽以4勝1敗稱霸，奪得隊史第10座總冠軍，系列賽MVP由生涯首度參與台灣大賽...

中職／總冠軍賽明快調度關鍵在煞車 王建民回應「腳麻說」

中信兄弟隊今天稱霸台灣大賽，投手教練王建民也首度體驗台式封王慶祝，看到黃色彩帶拋下的那一刻在想什麼？王建民笑答：「終於可...

中職／謝謝他教我打棒球 曾頌恩感謝平野「人盯人」教導

賽前給自己設定「60分」目標，中信兄弟隊重砲曾頌恩在總冠軍賽打出超過90分的成績，獲選台灣大賽MVP，曾頌恩透露，去年秋...

中職／兄弟封王！辜仲諒大手筆加碼4000萬獎金 讚平野帶人帶心

中信兄弟隊今天以4：1擊敗統一獅隊，4勝1敗登頂總冠軍，老闆辜仲諒也現身洲際棒球場，見證封王時刻，現場為球隊加碼4000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。