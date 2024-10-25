中職／上次2連霸就知道學弟已經長大 張志豪：我們可以2連霸、3連霸

中信兄弟隊今天在洲際棒球場拋下黃色彩帶，雖是相隔一年再返榮耀，但對37歲老將張志豪來說，卻是一段等待更久的旅程，「親自參與」的前一冠已是2010年，今年又因傷只留下1打席，但他說：「沒關係，明年繼續努力。」

周思齊引退後，張志豪成為兄弟陣中唯一2010年冠軍班底現役球員，接下來體驗過7年6亞的磨難，當兄弟在2021、22年二連霸時，他分別因受傷、確診缺席，一直是他心中的遺憾，今年又在備戰總冠軍賽時成為傷兵。

張志豪僅在第2戰第9局代打1打席遭到三振，今天賽後參與香檳浴，他說：「最後一刻受傷，謝謝教練團把我帶進來，沒關係，明年繼續努力。」

他也提到，其實學弟們拿到二連霸時，就他們已經變得很成熟，這次又拿到總冠軍，他霸氣說：「我覺得我們可以二連霸、可以三連霸。」

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