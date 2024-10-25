中職／奪加盟兄弟第3冠 德保拉感受大不同：爸媽不在身邊

中信兄弟隊以4勝1敗拿下今年中華職棒總冠軍，扛起開幕戰、封王戰的德保拉都以好投率隊奪勝，台灣大賽生涯5勝並列史上最多，德保拉感性透露，「昨天有跟天上的爸媽說，今天這場比賽要陪著我。」

德保拉在總冠軍賽2場比賽投出7局失3分（2分責失）、7局失1分的表現，也都拿下勝投及單場MVP，系列賽防禦率1.93、被上壘率0.93，獲選台灣大賽勝隊優秀球員，他說：「要把勝投跟MVP送給我的爸爸、媽媽。」

今年球季對德保拉來說是難熬的一年，季初遭逢父親過世，回台後一度陷入連敗低潮，好不容易調整過來，季中又遇到媽媽過世，接連打擊下，他還是撐完這個球季，他表示：「過程的難熬，只有上帝才看得到。」

德保拉今年再次成為台灣大賽的要角，收下加盟兄弟後的第3冠，德保拉表示：「今年奪冠有滿大的不同，心情差很多，沒有心情慶祝，因為爸媽不在身邊。」

為球隊拿下第1勝及第4勝，德保拉表示：「要感謝上帝，今天能夠一直抱持著信念，一整年努力訓練，就是為了今天、為了有這樣的表現，自己也有保持身體健康一整年。」

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