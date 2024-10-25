中職／感受黃色彩帶飄落最美視角 吳俊偉：感動想哭

中信兄弟隊今天投手檔由「父子聯手」，德保拉7局、吳俊偉2局完成任務，以4：1收下封王戰勝利，吳俊偉兩年前看呂彥青在投手丘上看黃色彩帶飄落，自己也燃起想要成為這個畫面主角的念頭，「很開心今天自己有做到。」

吳俊偉今年在總冠軍賽登板3場，合計4.2局未失分，包括今天把關最後2局，第9局的投球以三上三下落幕，隨著胡金龍擊出的飛球進入中外野手手套，黃色彩帶再次飄落洲際棒球場。

吳俊偉成為黃海中的主角，捕手高宇杰第一個抱住他，德保拉跑第二，其他隊友們也蜂擁而上。

「很開心可以為球隊守下來，也很感謝自己沒有放棄。」看黃色彩帶飄落，吳俊偉說：「很感動、很想哭，感覺辛苦是值得的。」他坦言看過呂彥青兩年前的冠軍時刻，「當下看完會想，希望有一天會是自己，很開心自己也有做到。」 吳俊偉把關最後2局，坐享黃色彩帶的最美視角。記者黃仲裕／攝影 吳俊偉把關最後2局，坐享黃色彩帶的最美視角。記者黃仲裕／攝影 吳俊偉把關最後2局，坐享黃色彩帶的最美視角。記者黃仲裕／攝影

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