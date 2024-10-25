中職／中信封王！盧秀燕親臨現場與2萬球迷見證同歡

中職總冠軍戰第五場比賽今晚在台中洲際棒球場舉行，中信兄弟以4：1力壓統一獅封王，台中市長盧秀燕身著中信兄弟球衣，與全場逾2萬名球迷共同拋下黃彩帶同歡。盧秀燕說，中信兄弟今天重返榮耀，也讓台中同享光榮。

盧秀燕今晚早早抵達球場，採購滿滿應援小物，全副武裝進場為中信兄弟加油。盧秀燕說，感謝中信兄弟教練團與球員的付出，拚搏的精神讓人動容，更讓所有台中市民凝聚團結。

台中市運動局代理局長游志祥說，為了讓未能入場的球迷一同見證職棒總冠軍賽關鍵對決，市府特地於府前廣場舉辦直播派對，現場大批球迷聚集，氣氛熱烈，爆滿的加油聲，場面宛如親臨球場般沸騰，都是對中信兄弟最好的肯定和支持。

游志祥指出，台中市政府自2019年起與中信兄弟攜手合作，以推廣棒球為核心，帶動台中在地經濟發展，並深化「五級棒球」體系，讓更多市民能參與棒球賽事，體驗棒球的魅力。市府未來將持續規劃各項棒球推廣活動，讓台中市成為國內棒球愛好者的聖地，並利用棒球周邊經濟效益，增強城市的觀光活力。

游志祥補充，市府與中信兄弟攜手配合即將登場的台中購物節，針對球迷推出超值獎項，包括總價值40萬元的抽獎活動，邀請全國民眾參加這場豐富又充滿活力的購物盛宴，共同為中信兄弟的勝利喝彩。詳細活動內容將於10月28日記者會正式揭曉，盧秀燕也呼籲：「歡迎全國球迷來到台中，感受這座城市的熱情與活力！」 中職今晚由中信兄弟封王，台中市長盧秀燕身著中信兄弟球衣，與全場逾2萬名球迷同歡。圖／中市府提供 中職今晚封王戰，台中市長盧秀燕（左）身著中信兄弟球衣，為中信兄弟加油。圖／中市府提供 中職今晚封王戰，台中市長盧秀燕（左二）身著中信兄弟球衣，為中信兄弟加油。圖／中市府提供 中職今晚封王戰，台中市長盧秀燕（左二）身著中信兄弟球衣，為中信兄弟加油。圖／中市府提供 中職今晚由中信兄弟封王，台中市長盧秀燕身著中信兄弟球衣，與全場逾2萬名球迷同歡。圖／中市府提供

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