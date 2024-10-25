中職／收冠軍當生日禮 周思齊看黃潮再臨提醒：要珍惜

「謝謝學弟送我生日禮物。」10月26日生日的周思齊，今年改以教練身分隨隊征戰台灣大賽，中信兄弟隊也以4勝1敗的成績在今天奪得冠軍，提前為「周董」慶生，今年進場人數刷新冠軍賽紀錄，周思齊也不忘提醒學弟們「要好好珍惜」。

周思齊在今年球季宣告退休，球員時期參與過2010、2021、2022年冠軍，今年則是以教練身分從旁協助，之後還要接下亞洲棒球總會會長特助，周思齊說：「以後進場機會比較少，會把這個時刻牢牢記住，還滿幸福的。」

因為自己不用上場，這是周思齊壓力最小的一次冠軍戰，而他從旁觀察也看到年輕球員成長，「他們都準備好了，過去他們年紀還小，前面的亞軍是學長們不爭氣，希望他們能夠樹立起新的兄弟王朝，這個球隊最特別的是，大家都互相扶持，沒有個人主義。」

兄弟總教練平野惠一成為史上第4位率隊奪冠的日籍教練，上一次已經是1996年統一獅隊的大石彌太郎，周思齊表示，平野最特別的地方是，「適應台灣棒球文化很快。」

周思齊形容，日美的棒球發展形同「已開發國家」，台灣棒球相對還是「開發中」，過去外籍教練來台都需要適應時間，「但是他很快就融入，願意接受我們的文化，認同不同的地方，甚至跟大家玩在一起。」

今年台灣大賽在大巨蛋加持下，5場比賽就累計13萬2625人次進場，寫下中職總冠軍賽新紀錄，周思齊表示，這次看球隊奪冠感覺很幸福，「我那時候哪有這麼多人，以前場均2千人，現在2萬人，這在以前無法想像，時空背景不一樣，學弟們要珍惜、要感激。」 中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，球員開心的衝向場中央互擁，這也是隊史第十座冠軍獎盃。記者黃仲裕／攝影

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