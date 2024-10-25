中職／總冠軍賽明快調度關鍵在煞車 王建民回應「腳麻說」

中信兄弟隊今天稱霸台灣大賽，投手教練王建民也首度體驗台式封王慶祝，看到黃色彩帶拋下的那一刻在想什麼？王建民笑答：「終於可以喘口氣了。」

王建民過去深耕農場養成，去年在球隊教練團改朝換代時升上一軍擔任投手教練，今年邁入第二個賽季，也是第一個完整球季，帶著子弟兵們步步走上冠軍大業。

王建民在總冠軍賽的投手調度明快，獲得不少好評，被問到和例行賽的差異，他坦言確實有不同，「跟一般季賽調度不太一樣，短期決戰，怎麼讓最強的投手去安排，在最適當的時機上場。」總冠軍賽的調度邏輯，他解釋有和艾迪頓討論，如何減少失分，「誰來踩煞車最快，看當時狀況和棒次去調動。」

王建民在例行賽的調度偶爾因選手持續失分後還不見換投，球迷揶揄「腳麻」，面對直白的「腳麻」提問，王建民回應：「真的是要看每一場比賽，你要關注每一場，你才會知道每一場選手在場上都非常努力，希望你們繼續為他們加油。」

王建民也指出，一整年球季的養成重要性，而選手也透過這些出賽做好準備，才能在這個時刻有好的表現。

王建民賽後香檳浴受訪氣氛超嗨，向球迷喊話，「我覺得兄弟球迷真的很強，因為有你們加油聲，球員才有這麼多努力，讓大家可以看得到。」

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