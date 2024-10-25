中職／謝謝他教我打棒球 曾頌恩感謝平野「人盯人」教導

賽前給自己設定「60分」目標，中信兄弟隊重砲曾頌恩在總冠軍賽打出超過90分的成績，獲選台灣大賽MVP，曾頌恩透露，去年秋訓自己曾找上平野惠一特訓，「謝謝他教我打棒球。」

曾頌恩今年球季打出10轟、3成04的成績，入圍最佳進步獎，總冠軍賽更以2轟、5成24打擊率的成績，奪得最有價值球員，他說：「跟賽前想像的不同，原本只希望打到60分，穩扎穩打、不要拖累球隊，現在的表現有超過90分。」

回想總冠軍賽第1戰，曾頌恩透露：「第1局走上去的時候，人都在冒汗，剛好那1局球隊也有些狀況，想說為什麼我的第1局這麼漫長。」好在隨著球隊不斷追分，他的心情也逐漸平復，更在8局下敲出個人台灣大賽首轟，也是總冠軍賽在大巨蛋的第1轟。

2019年就加入球隊的曾頌恩，在2連霸期間無緣參與，但今年幫助球隊奪下近4年第3冠，總教練平野惠一也恭喜他，曾頌恩透露：「他恭喜我，說是生小孩帶來運氣，明年也繼續為球隊努力。」

去年球季結束時，當時擔任農場發展總監的平野惠一還不確定是否會續約，曾頌恩在秋訓時特別找上平野協助，「那時候不知道他還會不會在，謝謝他當時的教導。」話說到此時，平野惠一剛好靠近，拿起慶祝飲料直接插進曾頌恩的球衣裡，展現好交情。

後來平野惠一成為總教練對曾頌恩特別關注，曾頌恩說：「不會有場上鬆懈的機會。」有時練習提早結束，曾頌恩還會被平野責罵。

曾頌恩在例行賽展現出穩定實力，總冠軍賽也扛住壓力打出MVP表現，對於沒有入選世界12強中華隊，他說：「其實沒有在意，開打後就是專注在冠軍戰，後面怎麼樣就看教練、聯盟，如果能夠入選，我會盡己所能。」

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