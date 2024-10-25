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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

中職／輸了也有獎？林佳緯收敗隊優秀球員 開心不起來

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
中職總冠軍戰在台中洲際棒球場舉行，統一獅第一棒陳林佳緯一局下半回到休息區與隊友擊掌。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍戰在台中洲際棒球場舉行，統一獅第一棒陳林佳緯一局下半回到休息區與隊友擊掌。記者黃仲裕／攝影

統一獅隊在台灣大賽兵敗，菜鳥林佳緯以火燙的打擊手感拿下敗隊優秀球員，賽後聽聞這個獎項的反應卻有點意外，「有這個獎項？輸了也有獎喔？」對於這樣的結局，有太多的不甘心。

獅隊今年以上半季冠軍取得季後賽門票，但下半季狀況下跌，再度淪落季後挑戰賽，儘管今年強勢殺進台灣大賽，仍在今天第5戰以1：4不敵中信兄弟隊後，屈居亞軍，總教練林岳平賽後並未接受訪問。

林佳緯評價自己表現，坦言超乎預期，本來覺得可能因為緊張，沒辦法打出應有實力，儘管一開始有失誤，但成功靠打擊彌補，「對自己信心也越來越好，到後面這幾場，打擊算是有在享受和投手對決。」

這一趟台灣大賽之旅，林佳緯說最大的學習在於，「不要因為一次的錯誤，影響到後面的表現，因為很多的學長都會說，明天是新的開始，我覺得在這方面是我學到很多的地方。」

輸球賽後，林佳緯說結果不好，大家都很不甘心，「因為我們開季打得這麼順，後面有點不好，落到要打挑戰賽…」。他指出，打總冠軍賽氣勢很重要，兄弟的把握度高，掌握大局的機會，導致比賽落居下風。

被問到收穫優秀球員，林佳緯的反應很納悶，「輸了有這個獎？我不知道有這個獎項，要開心也不對。謝謝自己，那麼努力的在場上拚，有一個好的結果，同時也很不甘心，打得這麼好，卻沒有達到最終目標，希望明年可以有這樣好的手感，一步一步，明年拿到冠軍，希望最後笑的是我們。」

中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，統一球員神情落寞。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，統一球員神情落寞。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，統一先發投手勝騎士難過流淚。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，統一先發投手勝騎士難過流淚。記者黃仲裕／攝影

台灣大賽 挑戰賽 林佳緯

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