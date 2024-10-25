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中職／中信兄弟奪冠 逾千名球迷中市府前看直播拋彩帶
中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天奪下隊史第10冠，超過1000名兄弟球迷在台中市政府廣場前直播派對拋出黃色彩帶慶祝，氣氛嗨到最高點。
中職35年7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）19日起開打，由兄弟對戰統一7-ELEVEn獅隊，中市府23日起在市府廣場前辦直播派對。
兄弟已在台灣大賽取得3勝，晚間台灣大賽第5戰，陸續有球迷穿球衣湧入市府廣場吶喊打氣，當兄弟以4比1擊敗獅隊奪冠後，在場超過1000名球迷也拋出黃色彩帶慶祝。
中市府運動局代理局長游志祥表示，兄弟是台中球隊，帶動整座城市充滿熱血運動氛圍，台中市長盧秀燕日前也承諾待拿到總冠軍，市府將與兄弟合辦「封王全市大遊行」，讓所有市民及兄弟球迷共同慶祝。
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