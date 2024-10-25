中職／兄弟封王！辜仲諒大手筆加碼4000萬獎金 讚平野帶人帶心

中信兄弟隊今天以4：1擊敗統一獅隊，4勝1敗登頂總冠軍，老闆辜仲諒也現身洲際棒球場，見證封王時刻，現場為球隊加碼4000萬冠軍獎金，大讚總教練平野惠一帶隊帶心。

黃色彩帶飄落洲際棒球場，辜仲諒先是參與封王時刻，拿起麥克風激情向球迷喊話：「我要問球迷，各位球迷，我們兄弟隊打得好不好？過不過癮？這樣加多少？」

談到冠軍獎金，他先是喊話2000萬、3000萬夠不夠，球迷反應還不滿足，他先是回應：「我是說日幣欸！」隨後直接加碼4000萬。

他也誇讚平野的執教功力，「做得很好，球員教練都喜歡他，引導能力很好，帶人要帶心，符合球隊文化。」

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