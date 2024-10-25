聽新聞
0:00 / 0:00
中職／兄弟封王！辜仲諒大手筆加碼4000萬獎金 讚平野帶人帶心
中信兄弟隊今天以4：1擊敗統一獅隊，4勝1敗登頂總冠軍，老闆辜仲諒也現身洲際棒球場，見證封王時刻，現場為球隊加碼4000萬冠軍獎金，大讚總教練平野惠一帶隊帶心。
黃色彩帶飄落洲際棒球場，辜仲諒先是參與封王時刻，拿起麥克風激情向球迷喊話：「我要問球迷，各位球迷，我們兄弟隊打得好不好？過不過癮？這樣加多少？」
談到冠軍獎金，他先是喊話2000萬、3000萬夠不夠，球迷反應還不滿足，他先是回應：「我是說日幣欸！」隨後直接加碼4000萬。
他也誇讚平野的執教功力，「做得很好，球員教練都喜歡他，引導能力很好，帶人要帶心，符合球隊文化。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言