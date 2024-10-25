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中職／率隊首年就奪冠 平野惠一開心成隊史一頁

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，球員開心的衝向場中央互擁，這也是隊史第十座冠軍獎盃。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，球員開心的衝向場中央互擁，這也是隊史第十座冠軍獎盃。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊在今年總冠軍賽以4勝1敗之姿，奪得近4年的第3冠也是隊史第10冠，總教練平野惠一很開心自己能夠在歷史上留下一頁，「是全隊每一個人的力量。」

兄弟今年在總冠軍賽前2場與統一獅隊打平，接下來連3場拿下勝利，包含今天在洲際棒球場以4：1贏球，拿下冠軍，平野惠一表示：「沒有感覺到特別大的壓力，面對強大的球隊，就是做好準備全力以赴，想要為觀眾打出好比賽。」

能夠擊敗上半季冠軍統一獅隊，平野惠一先開玩笑說是「棒球之神」的眷顧，隨後也認真說是因為大家的力量，「多虧了大家。」

平野惠一第一年就帶領球隊在例行賽奪得70勝，打破隊史紀錄，更成為中職史上第4位帶隊奪冠的日籍總教練，平野惠一說：「可以在球隊歷史裡面佔了一個部分，真的是很好的事，也非常感謝球隊讓我加入。」

這次的總冠軍賽由曾頌恩拿下MVP，不過平野惠一指出，不只是曾頌恩，「全隊都做得非常好，個人的評價沒辦法回答，球季中也有說，我們是一個團隊，不是只有一個人打得好就能贏得比賽，是全隊的力量。」

平野惠一 曾頌恩 統一獅

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