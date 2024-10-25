中職／破繭而出一年大豐收 曾頌恩怪力敲下台灣大賽MVP

中信兄弟隊今天以4：1擊敗統一獅隊，在總冠軍賽以4勝1敗稱霸，奪得隊史第10座總冠軍，系列賽MVP由生涯首度參與台灣大賽的「魚住」曾頌恩獲得。

曾頌恩在2019年選秀第三輪入隊，過去在一軍並未獲得重用，今年在總教練平野惠一的麾下破繭而出，首度被帶進台灣大賽，5戰都有安打，累積21打數敲出11安打，包括2發全壘打、1支二壘打、8支一壘打，打擊率高達5成24。

洋投德保拉先扛起第一戰先發，投7局失3分（責失2分）奪勝，為黃衫軍旗開得勝，今天再負責封王戰，繳出7局僅失1分好投，單屆貢獻2勝，獲選勝隊優秀球員；此外，德保拉生涯已在總冠軍賽累積5勝，追平海克曼、王溢正，並列中職史上勝投王。

獅隊開路先鋒林佳緯5戰累積23打數敲出9安打，打擊率3成91，以菜鳥之姿獲選敗隊優秀球員。

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