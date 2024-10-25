聽新聞
0:00 / 0:00
中職／破繭而出一年大豐收 曾頌恩怪力敲下台灣大賽MVP
中信兄弟隊今天以4：1擊敗統一獅隊，在總冠軍賽以4勝1敗稱霸，奪得隊史第10座總冠軍，系列賽MVP由生涯首度參與台灣大賽的「魚住」曾頌恩獲得。
曾頌恩在2019年選秀第三輪入隊，過去在一軍並未獲得重用，今年在總教練平野惠一的麾下破繭而出，首度被帶進台灣大賽，5戰都有安打，累積21打數敲出11安打，包括2發全壘打、1支二壘打、8支一壘打，打擊率高達5成24。
洋投德保拉先扛起第一戰先發，投7局失3分（責失2分）奪勝，為黃衫軍旗開得勝，今天再負責封王戰，繳出7局僅失1分好投，單屆貢獻2勝，獲選勝隊優秀球員；此外，德保拉生涯已在總冠軍賽累積5勝，追平海克曼、王溢正，並列中職史上勝投王。
獅隊開路先鋒林佳緯5戰累積23打數敲出9安打，打擊率3成91，以菜鳥之姿獲選敗隊優秀球員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言