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中職／7年6亞→4年3冠 兄弟破G5六連敗心魔第10冠入袋

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，球員開心的衝向場中央互擁，這也是隊史第十座冠軍獎盃。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，球員開心的衝向場中央互擁，這也是隊史第十座冠軍獎盃。記者黃仲裕／攝影

相隔一年重返台灣大賽，中信兄弟隊就克服第5戰6連敗心魔，今天靠著德保拉7局失1分的好投領軍，以4：1擊敗統一獅隊，4勝1敗之姿拿下今年的中華職棒總冠軍，隊史第10冠入袋也與獅隊並列史上最多。

兄弟在2021、2022年總冠軍賽以8連勝之姿奪得二連霸，今年則與獅隊打到第5戰，至今天賽前，兄弟隊史在第5戰是2勝8敗的不利成績，前面6次總冠軍賽第5戰輸球最終都未能奪冠，成為「7年6亞」的最大心魔。

今天面對第5戰，兄弟首局就展現韌性，即使1局上德保拉先丟掉1分，1局下2出局後陳俊秀先敲出二壘安打，陳子豪觸身球上壘後，王威晨敲安追平比數，曾頌恩再補上一支超前安打，讓兄弟取得領先。

6局下又是曾頌恩跳出來，先是1出局後敲出二壘安打，接著江坤宇敲出左外野安打，曾頌恩無視三壘指導教練喊停，直闖本壘跑回第3分，8局下又是曾頌恩敲安，送回王威晨，拉開到4：1領先。

曾頌恩單場4打數3安打，在台灣大賽第2度猛打賞，累積2轟、7分打點，打擊率、全壘打、打點都是團隊最高，今年還是他第一次參加總冠軍賽，系列賽打擊率高達5成24。

德保拉則扛住低比分的壓力，繳出7局被敲6支安打僅失1分的好投，繼開幕戰後再次拿下勝投，生涯在台灣大賽累積5勝，追平追平海克曼和王溢正的5勝，並列史上台灣大賽最多勝投手。

兄弟總教練平野惠一第一年就帶領球隊在例行賽奪得70勝，打破隊史紀錄，台灣大賽更以4勝1敗之姿奪冠，成為中職史上第4位帶隊奪冠的日籍總教練，前一次已是1996年統一獅隊的大石彌太郎。

中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，球員開心的衝向場中央互擁，這也是隊史第十座冠軍獎盃。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，球員開心的衝向場中央互擁，這也是隊史第十座冠軍獎盃。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，球員開心的衝向場中央互擁，這也是隊史第十座冠軍獎盃。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟擊敗統一獅拿下今年中職總冠軍，在台中洲際棒球場拋下黃色彩帶，球員開心的衝向場中央互擁，這也是隊史第十座冠軍獎盃。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第六棒曾頌恩一局下半擊出一分打點一壘安打。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第六棒曾頌恩一局下半擊出一分打點一壘安打。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍戰在台中洲際棒球場舉行，中信兄弟先發投手德保拉主投一局失一分。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍戰在台中洲際棒球場舉行，中信兄弟先發投手德保拉主投一局失一分。記者黃仲裕／攝影

台灣大賽 曾頌恩

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