中職／洲際2萬滿場堆疊 台灣大賽累計13萬2625人寫新高

中華職棒總冠軍賽再創熱潮，中信兄弟隊與統一獅隊爭奪王座，今天台灣大賽第5戰在台中洲際棒球場吸引2萬人滿場球迷，系列賽累計13萬2625人次進場，寫下中職總冠軍賽進場人數新紀錄。

今年中職總冠軍賽前3場都在台北大巨蛋舉辦，進場人數分別是4萬人、3萬7596人、2萬5029人，其中4萬人是單場進場人數的新高。

加上第4場在台南球場也是1萬人滿場，4場打完已經累積11萬2625人次進場，今天兄弟球團也公布洲際2萬人滿場，確定超越2015年中信兄弟、Lamigo桃猿隊交手打滿7場、12萬2127人次，締造中職總冠軍進場人數新高。 中職總冠軍戰第五場比賽，有不少球迷進場為中信兄弟加油打氣。記者黃仲裕／攝影

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