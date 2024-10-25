中職／獅隊壘間葬送出局數 兄弟5局打完2：1領先衝刺第4勝

中信兄弟隊通往隊史第10座總冠軍的最後一哩路，今天在洲際棒球場由德保拉先發搶勝，德保拉開局不穩、第4局也面臨危機，但力守失分最小化，前5局打完由兄弟以2：1領先。

面對德保拉，獅隊首局就有攻勢，首棒林佳緯以二壘打開路，陳鏞基補上安打先馳得點。

然而兄弟很快就把氣勢討了回來，獅隊先發投手勝騎士先取得兩出局，隨後由陳俊秀敲出二壘打，陳子豪則因觸身球上壘，王威晨敲安先追平，曾頌恩的安打再挹注1分打點，兄弟轉眼超前戰局。

獅隊第4局前3棒都敲出安打，但潘傑楷先在嘗試盜二壘時遭到阻殺出局，後續胡金龍二壘打、陳聖平一壘打串連，仍有一出局、一三壘有人的機會，結果陳重羽遭到三振，起跑的陳聖平也遭到阻殺出局，切斷獅隊反撲氣焰。

德保拉完成前5局投球，被敲6安打、失1分，目前用球數65球；勝騎士則是86球投完5局，被敲7安打、失2分，兩隊以1分差進入後段戰。 中職總冠軍戰在台中洲際棒球場舉行，統一獅先發投手勝騎士。記者黃仲裕／攝影

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