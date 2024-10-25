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中職／獅隊前3棒都敲安卻0得分 單局2次盜壘刺寫史上首見紀錄
統一獅隊在總冠軍賽面臨背水一戰，今天在前半段氣勢受阻，攻勢不是沒有機會，但第4局前3棒都敲出安打，卻出現2次盜壘刺，寫下史上第一次的難堪紀錄。
面對中信兄弟隊洋投德保拉，獅隊首局就有攻勢，首棒林佳緯以二壘打開路，陳鏞基補上安打先馳得點。
兄弟在1局下攻下2分逆轉，獅隊在第4局迎來另一次機會，前3棒都敲安打，但潘傑楷先在嘗試盜二壘時遭到阻殺出局，後續胡金龍二壘打、陳聖平一壘打串連，仍有一出局、一三壘有人的機會，結果陳重羽遭到三振，起跑的陳聖平也遭到阻殺出局，切斷獅隊反撲氣焰。
翻開中職總冠軍賽史上，單局2次盜壘刺已是史上首見，更遑論單局3位打者敲安包括1支長打，卻2人在壘間出局，寫下空前難堪紀錄。
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